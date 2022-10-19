Українським біженцям стало простіше отримати допомогу від волонтерів по всьому світу

Канадські стартапери створили мобільний додаток YesHelp, який дозволяє українським біженцям зв'язуватися з волонтерами у понад 60 країнах, щоб отримати потрібну допомогу.

Як працює додаток і в чому його особливість - читайте у матеріалі нижче.

Нова програма доступна для користувачів Android та iOS. Завантажити можна на App Store або Google Play

Додаток забезпечує новий рівень прямого та безпечного спілкування між українцями, які потребують допомоги, та тими, хто готовий допомогти у найрізноманітніших питаннях та сферах: від облаштування місця проживання та транспорту до догляду за дітьми та домашніми тваринами, про пожертвування, гуманітарну допомогу тощо.

Крім того, додаток використовує автоматичний перекладач на основі штучного інтелекту, щоб українці могли переписуватись з місцевими волонтерами в режимі реального часу та легко розуміти один одного.

Також YesHelp допомагає сторонам подолати мовний бар'єр перед зустріччю в реальному житті, зберігає конфіденційність особистих даних та оснащений безпечною перевіркою особи на пристрої користувача від Regula, що є світовим лідером в області ID-валідації.

Як працює програма

Програма YesHelp створює захищене та зрозуміле середовище, де користувачі можуть зареєструватися лише через кілька хвилин.

Після встановлення програми користувачі вибирають свою роль (того, хто хоче допомогти, або хто потребує допомоги), підтверджують свою особу, скануючи паспорт, права водія або інший документ, проходять біометричну автентифікацію.

Після цього можна почати використовувати програму для пошуку або надання допомоги.

Також YesHelp зберігає конфіденційність особистих даних, якщо користувачі не вирішать поділитися ними.

Які функції на підході

Зараз команда розробників - технологічна компанія OneIQ Corp. - працює над додатковими функціями: