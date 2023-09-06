В українських магазинах оновили цінники на популярний овоч: скільки тепер коштує
В Україні зменшились ціни на буряк. Зараз кілограм цього овочу коштує в середньому коштує майже на 4 грн менше.
Ми проаналізували ціни в супермаркетах і розповідаємо, як змінилася вартість буряка на полицях популярних магазинів.
Які зараз ціни
На сьогодні кілограм цього овоча, без якого не обійдеться приготування українського борщу, в середньому коштує 8,99 грн/кг. Зокрема:
- Auchan - 8,60 грн/кг
- Metro - 8,84 грн/кг
- Varus - 8,50 грн/кг
- Megamarket - 9,90 грн/кг
- АТБ - 9,29 грн/кг
- Novus - 8,59 грн/кг
Ціна на буряк у Novus
Ціна на буряк у Metro
Ціна на буряк у Varus
Додамо, що у липні кілограм овоча коштував 12,86 грн. А за молодий буряк потрібно було заплатити у липні 15,03 грн.
Ціни на буряк в Україні (інфографіка: Мінфін)
Аналітики прогнозують, що ціни на буряк та інші овочі зростуть, але здорожчання буде практично непомітним та не перевищить 5%.
Причина полягає в тому, що сезон овочів добігає кінця.
Що з цінами на інші овочі та фрукти
Ціни оновились і на інші популярні овочі. Зараз в супермаркетах доведеться заплатити приблизно такі суми:
- капуста молода - 29,90 грн/кг
- картопля - 10,03 грн/кг
- цибуля ріпчаста - 11,96 грн/кг
- морква - 11,30 грн/кг
- огірки - 19,99 грн/кг
- перець болгарський жовтий - 127 грн/кг
- помідори червоні - 33,74 грн/кг
- часник - 133,70 грн/кг
- апельсин - 78,65 грн/кг
- банани - 39,92 грн/кг
- лимон - 74,49 грн/кг
- яблука українські - 23,66 грн/кг
- полуниця - 239,10 грн/кг
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