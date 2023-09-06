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В українських магазинах оновили цінники на популярний овоч: скільки тепер коштує

Україна, Середа 06 вересня 2023 13:25
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В українських магазинах оновили цінники на популярний овоч: скільки тепер коштує В Україні зменшились ціни на буряк (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні зменшились ціни на буряк. Зараз кілограм цього овочу коштує в середньому коштує майже на 4 грн менше.

Ми проаналізували ціни в супермаркетах і розповідаємо, як змінилася вартість буряка на полицях популярних магазинів.

Які зараз ціни

На сьогодні кілограм цього овоча, без якого не обійдеться приготування українського борщу, в середньому коштує 8,99 грн/кг. Зокрема:

  • Auchan - 8,60 грн/кг
  • Metro - 8,84 грн/кг
  • Varus - 8,50 грн/кг
  • Megamarket - 9,90 грн/кг
  • АТБ - 9,29 грн/кг
  • Novus - 8,59 грн/кг

В українських магазинах оновили цінники на популярний овоч: скільки тепер коштує

Ціна на буряк у Novus

В українських магазинах оновили цінники на популярний овоч: скільки тепер коштує

Ціна на буряк у Metro

В українських магазинах оновили цінники на популярний овоч: скільки тепер коштує

Ціна на буряк у Varus

Додамо, що у липні кілограм овоча коштував 12,86 грн. А за молодий буряк потрібно було заплатити у липні 15,03 грн.

В українських магазинах оновили цінники на популярний овоч: скільки тепер коштує

Ціни на буряк в Україні (інфографіка: Мінфін)

Аналітики прогнозують, що ціни на буряк та інші овочі зростуть, але здорожчання буде практично непомітним та не перевищить 5%.

Причина полягає в тому, що сезон овочів добігає кінця.

Що з цінами на інші овочі та фрукти

Ціни оновились і на інші популярні овочі. Зараз в супермаркетах доведеться заплатити приблизно такі суми:

  • капуста молода - 29,90 грн/кг
  • картопля - 10,03 грн/кг
  • цибуля ріпчаста - 11,96 грн/кг
  • морква - 11,30 грн/кг
  • огірки - 19,99 грн/кг
  • перець болгарський жовтий - 127 грн/кг
  • помідори червоні - 33,74 грн/кг
  • часник - 133,70 грн/кг
  • апельсин - 78,65 грн/кг
  • банани - 39,92 грн/кг
  • лимон - 74,49 грн/кг
  • яблука українські - 23,66 грн/кг
  • полуниця - 239,10 грн/кг

Раніше ми повідомляли, що в Україні збільшились ціни на м'ясо.

Також читайте, скільки зараз коштує алкоголь в Україні.

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