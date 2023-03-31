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В українських аптеках люди займають черги за ліками: що сталося

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П'ятниця 31 березня 2023 14:51
В українських аптеках люди займають черги за ліками: що сталося Українці займають черги за ліками (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

В Україні з 1 квітня багато популярних препаратів можна буде купити лише за електронним рецептом. Багато українців вирішили закупитися необхідними ліками за день до нововведення та стоять у величезних чергах до аптек.

Так, про величезні натовпи в аптеки вже повідомляють жителі Києва та Одеси.

Люди займають черги до аптек

Зазначається, що мешканці столиці вже почали займати черги до аптек.

"В аптеках вже величезні черги після рішення МОЗ відпускати всі рецептурні ліки за електронними рецептами. У багатьох аптеках черга починається аж на вулиці, сайт tabletkiUA також перевантажений і не працює", - пишуть у столичних пабликах.

В українських аптеках люди займають черги за ліками: що сталося

В українських аптеках люди займають черги за ліками: що сталосяУ Києві люди займають черги до аптек (фото: Фокус)

Така сама ситуація з ажіотажем на препарати і в Одесі.

"В аптеках міста тим часом уже починається ажіотаж, збираються черги... Працівникам аптек сьогодні не позаздриш", - пишуть у місцевих Telegram-каналах.

В українських аптеках люди займають черги за ліками: що сталосяВ Одесі величезні черги по ліки (фото: Odessa/info)

Читайте також повний список ліків, на які з 1 квітня потрібен рецепт.

Раніше ми писали про те, які категорії пацієнтів можуть одержати ліки безкоштовно або з частковою оплатою.

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