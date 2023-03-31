В украинских аптеках люди занимают очереди за лекарствами: что случилось
В Украине с 1 апреля многие популярные препараты можно будет купить только по электронному рецепту. Многие украинцы решили закупиться необходимыми лекарствами за день до нововведения и стоят в огромных очередях в аптеки.
Так, об огромных толпах в аптеки уже сообщают жители Киева и Одессы.
Люди занимают очереди в аптеки
Отмечается, что жители столицы уже начали занимать очереди в аптеки.
"В аптеках уже огромные очереди после решения Минздрава отпускать все рецептурные лекарства по электронным рецептам. Во многих аптеках очередь начинается аж на улице, сайт tabletkiUA также перегружен и не работает", - пишут в столичных пабликах.
В Киеве люди занимают очереди в аптеки (фото: Фокус)
Такая же ситуация с ажиотажем на препараты и в Одессе.
"В аптеках города тем временем уже начинается ажиотаж, собираются очереди… Работникам аптек сегодня не позавидуешь", - пишут в местных Telegram-каналах.
В Одессе огромные очереди за лекарствами (фото: Odessa/info)
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