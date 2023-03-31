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В украинских аптеках люди занимают очереди за лекарствами: что случилось

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Пятница 31 марта 2023 14:51
В украинских аптеках люди занимают очереди за лекарствами: что случилось Украинцы занимают очереди за лекарствами (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

В Украине с 1 апреля многие популярные препараты можно будет купить только по электронному рецепту. Многие украинцы решили закупиться необходимыми лекарствами за день до нововведения и стоят в огромных очередях в аптеки.

Так, об огромных толпах в аптеки уже сообщают жители Киева и Одессы.

Люди занимают очереди в аптеки

Отмечается, что жители столицы уже начали занимать очереди в аптеки.

"В аптеках уже огромные очереди после решения Минздрава отпускать все рецептурные лекарства по электронным рецептам. Во многих аптеках очередь начинается аж на улице, сайт tabletkiUA также перегружен и не работает", - пишут в столичных пабликах.

В украинских аптеках люди занимают очереди за лекарствами: что случилось

В украинских аптеках люди занимают очереди за лекарствами: что случилосьВ Киеве люди занимают очереди в аптеки (фото: Фокус)

Такая же ситуация с ажиотажем на препараты и в Одессе.

"В аптеках города тем временем уже начинается ажиотаж, собираются очереди… Работникам аптек сегодня не позавидуешь", - пишут в местных Telegram-каналах.

В украинских аптеках люди занимают очереди за лекарствами: что случилосьВ Одессе огромные очереди за лекарствами (фото: Odessa/info)

Читайте также, полный список лекарств, на которые с 1 апреля нужен рецепт.

Ранее мы писали о том, какие категории пациентов могут получить лекарства бесплатно или с частичной оплатой.

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