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Українські зірки та політики прийшли віддати шану Ніні Матвієнко: чуттєві фото з церемонії прощання

Хто прийшов на прощання з Ніною Матвієнко (фото: РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Юлія Гаюк

11 жовтня в Києві пройшла церемонія прощання з Ніною Матвієнко. До Національної філармонії прийшло багато людей, а також діячів культури та політики.

РБК-Україна (проєкт Styler) побувало на місці подій і розповідає, хто з відомих людей прийшов на прощання з Ніною Митрофанівною.

На церемонію прийшли українські співаки Олег Скрипка та Дмитро Монатік, який поклав великий букет червоних троянд на знак шани.

Також серед охочих провести Ніну Матвієнко в останню путь був Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Олег Скрипка, Дмитро Монатік і Руслан Стефанчук приїхали на прощання з Ніною Матвієнко (фото: РБК-Україна / Віталій Носач)

Крім того, на поховання приїхали хореографи Дмитро Дікусар та Амадор Лопес, а також співак Петро Зібров.

До того ж були присутніми видатні діячі культури та народні артисти України.

До речі, на церемонії прощання був хор імені Верьовки, солісткою якого була Ніна Матвієнко. Хористи виконали християнську молитву.

Читайте також детальніше про те, як пройшло прощання з легендарною співачкою Ніною Матвієнко.

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Нина Матвиенко