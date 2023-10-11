Українські зірки та політики прийшли віддати шану Ніні Матвієнко: чуттєві фото з церемонії прощання

На церемонію прийшли українські співаки Олег Скрипка та Дмитро Монатік, який поклав великий букет червоних троянд на знак шани.

Також серед охочих провести Ніну Матвієнко в останню путь був Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Олег Скрипка, Дмитро Монатік і Руслан Стефанчук приїхали на прощання з Ніною Матвієнко (фото: РБК-Україна / Віталій Носач)

Крім того, на поховання приїхали хореографи Дмитро Дікусар та Амадор Лопес, а також співак Петро Зібров.

До того ж були присутніми видатні діячі культури та народні артисти України.