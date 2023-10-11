Украинские звезды и политики пришли отдать честь Нине Матвиенко: чувственные фото с церемонии прощания

На церемонию пришли украинские певцы Олег Скрипка и Дмитрий Монатик, возложивший большой букет красных роз в знак уважения.

Также среди желающих провести Нину Матвиенко в последний путь был Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Олег Скрипка, Дмитрий Монатик и Руслан Стефанчук приехали на прощание с Ниной Матвиенко (фото: РБК-Украина / Виталий Носач)

Кроме того, на похороны приехали хореографы Дмитрий Дикусар и Амадор Лопес, а также певец Петр Зибров.

К тому же присутствовали выдающиеся деятели культуры и народные артисты Украины.