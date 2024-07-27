Українські зірки, які закрутили роман з чоловіками, значно молодшими за них

LAMA

Коханий 48-річної виконавиці LAMA (справжнє ім'я - Наталія Деньків) Роман молодший за неї на 18 років. Він родом з Херсонської області. Пара познайомилася близько восьми років тому і з того часу не розлучається.

На момент знайомства хлопець не знав, що Наталя - відома співачка.

Щодо великої різниці у віці, то LAMA каже, що вона не відчувається взагалі. За словами співачки, на духовному рівні вони з Романом знаходяться в одній віковій категорії.

LAMA з коханим (фото: instagram.com/lamaukraine)

Вікторія Булітко

Зірка "Дизель шоу" Вікторія Булітко є справжнім прикладом того, як можна віднайти своє кохання після 40 років та бути щасливою. Обранець акторки - музикант Кирило Попович.

На її 41-й день народження 25 січня молодий чоловік, з яким вони створили дует METELyK, зробив пропозицію знаменитості. Звісно ж Вікторія відповіла “так”.

Вікторія Булітко з Кирилом Поповичем (фото: instagram.com/bulitka)

Надія Матвєєва

Влітку 2022 року телеведуча Надія Матвєєва, якій на той час було 53 роки, зізналася в інтерв’ю своєму колезі Григорію Решетніку, що зустрічається з чоловіком молодшим за неї на 20 років.

У відвертій розмові знаменитість розповіла, що дорослий син та мама неоднозначно сприйняли її роман і не підтримали. Однак вона закрила на це очі.

Свого коханого знаменитість не квапиться показувати публіці. Також Матвєєва уникає розмов про бойфренда у публічному просторі.

Надія Матвєєва з коханим (фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya)