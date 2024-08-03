Українські зірки, які прославилися ще у дитинстві

Аліна Гросу

Коли дівчинці виповнилося 7 років, її батьки переїхали з Чернівців до Києва. Ірина Білик взяла на себе завдання просувати свою хрещеницю. Аліна з ентузіазмом виконувала хіти "Рушничок" і "Бджілка", а також брала участь у таких передачах, як "Пісня року" і "Ранкове шоу".

Однак, коли вона подорослішала, їй не вдалося привернути увагу українських шанувальників своїм тін-попом. У 2010 році вона переїхала до Москви, де здобула освіту акторки та зіграла кілька ролей у кіно.

Пізніше Гросу знову повернулася до музичної кар'єри. Зараз виконавиця живе в США, де знімається у кіно і продовжує випускати пісні.

Ассоль

Перша пісня маленької Катерини Гуменюк під назвою "Алые паруса" миттєво стала хітом. Незважаючи на всі наступні спроби Ассоль із Донецька повторити свій успіх, їй це не вдалося.

Дорослішаючи, дівчина кардинально змінила музичний стиль на R'n'B, намагаючись повернути втрачену славу. Вона брала участь у різних талант-шоу, таких як "Х-Фактор" і "Голос країни 6", але не змогла дійти до фіналу в жодному з них.

Крім того, Катерині не вдалося пробитися на Євробачення, оскільки вона не пройшла національний відбір.

Зараз виконавиця випускає пісні під псевдонімом Swoiia.

Ассоль (фото: instagram.com/assolmusic)

Анастасія Зюркалова

Українська акторка Анастасія Зюркалова у дитинстві була зіркою телеекранів. 10-річна дівчинка виконала головні ролі у багатьох українських мелодрамах, у тому числі й фільмах режисерки-зрадниці Оксани Байрак.

Зюркалова у фільмі Байрак (скріншот)

Нині артистці 32 роки і її давно не видно у кінопроектах.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Зюркалова переїхала до Канади, де кілька років живе її брат Іван.

Нині Анастасія мешкає в Торонто та продовжує свою акторську кар'єру, яку, за її словами, довелося починати з нуля.

На життя українка заробляє працюючи офіціанткою у найбільшій мережі кінотеатрів у Канаді.

Зюркалова (фото: instagram.com/st.zurkalova)