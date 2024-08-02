ua en ru
Пт, 02 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Топ-5 рудоволосих красунь та красенів українського шоу-бізнесу

П'ятниця 02 серпня 2024 09:00
UA EN RU
Топ-5 рудоволосих красунь та красенів українського шоу-бізнесу Світлана Тарабарова і Надія Хільська (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Ці вогненно-руді красуні та красені привернули увагу не тільки своїми талантами, а й яскравим кольором волосся.

Про кого йде мова - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Світлана Тарабарова

Візитівкою зірки стали не тільки її мотивуючи пісні, а також яскравий колір волосся - кислотно-рудий.

Цікаво, що натуральний колір Тарабарової - світлий. В юності співачка була блондинкою.

Топ-5 рудоволосих красунь та красенів українського шоу-бізнесу

Світлана Тарабарова (фото: instagram.com/tarabarova)

Вікторія Булітко

Зірка "Дизель-шоу" часто експерементує з кольором волосся. Сьогодні у неї він вогняно-рудий.

Лише зрідка акторка фарбує його в блонд або попелясті відтінки, але потім знову повертається до свого улюбленого рудого кольору.

Топ-5 рудоволосих красунь та красенів українського шоу-бізнесу

Вікторія Булітко (фото: instagram.com/bulitka)

Надія Хільська

Акторка Надія Хільська зізнається, що це зараз вона чує велику кількість компліментів про колір її пасм.

Знаменитість вважає, що це моральна компенсація за її нещасне дитинство. Її обзивали навіть не "рудою", а "іржавою"...

"Але зате зараз я, безумовно, щаслива! До того ж, економлю на фарбі для волосся", - ділилася артистка.

Топ-5 рудоволосих красунь та красенів українського шоу-бізнесу

Надія Хільська (фото: instagram.com/hilska_nadiya)

Олександр Рудинський

Актор Олександр Рудинський зізнавався, що у школі йому не дуже подобалося те, що він рудий. Тому що, коли вони робили з хлопцями якусь шкоду, то відповідав завжди він, так як його неможливо було не помітити.

Але з часом артисту почали говорити: "Рідний, це ж твоя особливість!", і він зрозумів, що це так і є. І в акторській професії і правда "вигідно" мати таке волосся.

Топ-5 рудоволосих красунь та красенів українського шоу-бізнесу

Олександр Рудинський (фото: instagram.com/sasha_rudinskiy)

Геля Зозуля

Ця руда бестія завдяки приємному голосу і яскравій зовнішності змогла привернути увагу безлічі шанувальників.

Топ-5 рудоволосих красунь та красенів українського шоу-бізнесу

Геля Зозуля (фото: instagram.com/gelya_zozulya)

Нещодавно ми розповідали про 5 українських зірок, яких переслідували божевільні фанати.

Також писали про знаменитостей, які зіграли весілля таємно.

Читайте РБК-Україна в Google News
Світлана Тарабарова Зірки шоу-бізнесу
NEWS
Дві РСЗВ і 1100 загарбників: в Генштабі оновили статистику втрат росіян за добу
Дві РСЗВ і 1100 загарбників: в Генштабі оновили статистику втрат росіян за добу