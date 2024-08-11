Українські зірки, які мають позашлюбних дітей

Фагот

Олег Михайлюта, учасник гурту ТНМК, уже понад 12 років живе з Ольгою Навроцькою. Дітей, як відомо, вони заводити не планують.

Однак свого часу музикант мав інтрижку з журналісткою Анастасією Будкіною. У день, коли Фагот вирішив повідомити їй, що йде від неї до дизайнерки, Анастасія здивувала його новиною про свою вагітність.

Заміж він її так і не покликав, але визнав сина і бере участь в його вихованні.

Зараз Микиті 14 років, і хлопчик не часто бачиться з батьком, оскільки живе з матір'ю за кордоном.

Фагот із сином (фото: instagram.com/fahot)

Віктор Павлік

У Віктора всі четверо дітей народилися від різних жінок. Він двічі одружувався з Лорою Созаєвою, але зі Світланою з Узбекистану ніколи не був одружений.

Кажуть, що його стосунки з нею почалися ще тоді, коли він був у шлюбі з Лідією, з якою в нього був старший син Олександр.

У 1987 році Світлана народила Віктору доньку Христину. У 1995-му Павлік поїхав на заробітки до Туреччини, де зав'язав стосунки з Лорою.

Таким чином, Христина виявилася позашлюбною дочкою. Вона не веде публічного життя. Відомо тільки, що у неї є син.

Віктор Павлік з донькою (фото: instagram.com/viktorpavlik)

Артур Логай

Актор Артур Логай також має позашлюбну дитину - 8-річного сина Германа. Хлопчик народився у стосунках артиста із жінкою на ім'я Оксана.

Вони познайомилися, коли вона була керівницею проєкту "Х-фактор", а Артур - учасником. Пара була разом півтора року, у них народився син.

Через пів року після появи на світ первістка Артур та Оксана розійшлися.

У травні 2018-го Логай одружився з колегою за серіаліті "Київ вдень та вночі" Євгенією. У подружжя народився син Лев.

Артур Логай із синами (фото: instagram.com/logai.arthur​​​​​​​)