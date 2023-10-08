Guzema, Youko та інші бренди, які випускають прикраси з українською символікою

За останні півтора року Україна та світосприйняття українців дуже змінилося, адже змінилося наше життя. Саме тому почали з’являтися символічні речі та бренди, які їх і виготовляють.
РБК-Україна (проект Styler) зробило підбірку українських ювелірних брендів, які виготовляють прикраси з символами України, перемоги та свободи.
При підготовці матеріалу були використані джерела: Instagram guzema_jewelry, Instagram youkojewelrly, Instagram sribnakraina, Instagram sovajewels, Instagram Zolotyivik.
Український бренд ювелірних виробів, засновницею якого є Валерія Гузема. Майже з самого початку війни бренд випускає прикраси з українськими символами, підтекстами та в палітрі українського прапора.
Прикраса від бренду Guzema (фото: instagram.com/guzema_jewelry)
Бренд Guzema є дуже популярним серед українок. Тому, його позиція та політика доволі сильно впливають на думку українських покупців. Цей бренд дуже часто обирає й перша леді України, оскільки символи, які Guzema вкладає у прикраси є дуже сильним.
Ювелірний дім Sova, який рекламує багато українських зірок, також має у своїх колекціях певні символи української культури.
Прикраса від ювелірного будику Sova (фото: instagram.com/sovajewels)
І тим самим виробник демонструє, наскільки важливо навіть у дрібнички втілювати символізм.
Це український бренд ювелірних прикрас ручної роботи. Вони власноруч виводять орнаменти вишиванок на підвісках та каблучках.
Прикраса від бренду Youko (фото: instagram.com/youkojewelry)
А це свідчить про сильну та свідому громадську позицію, що може лише тішити.
Всеукраїнська ювелірна мережа Срібна країна теж не відстає і виготовляє власні прикраси з символікою України.
Прикраси від Срібної країни (фото: instagram.com/sribnakraina)
У своєму каталозі вони представляють комплекти, які виготовлені у жовто-блакитних кольорах.
Ювелірний бренд, який колись рекламував президент України Володимир Зеленський також активно втілює у прикраси український символізм.
Прикраса від Золотого віку (фото: instagram.com/zolotyinik)
Це можна побачити на кулонах, сережках та інших прикрас, які виглядають дуже гідно та демонструють любов до України.
Варто додати, що українські бренди є дуже свідомими та пропагують у своїх прикрасах правильні символи. Їх небагато, але вони особливі та дійсно мають силу та сенс.
Раніше ми розповідали, що історики показали унікальні прикраси часів Київської Русі.