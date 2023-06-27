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Українські військові знайшли гігантського зайця під час розмінувань Херсону. Таких навіть у Чорнобилі не було! (фото)

Гігантський заєць у Херсоні (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

Під час розмінування деокупованої території Херсонської області українські військові знайшли величезного зайця, який ховався в кущах. Однак тварину таких розмірів було важко не помітити.

Про це пише Daily Star.

На фото захисник України тримає гігантського зайця на руках, коли той дивиться прямо в камеру. Щоправда, погляд у нього не дуже задоволений.

Фото: (dailystar.co.uk)

Світлина військового ЗСУ із зайцем викликала справжню дискусію у Twitter. Одні користувачі почали стверджувати, що українська армія - це справжні зоозахисники, які дуже піклуються про менших братів.

Інші коментатори припускали, що це не заєць, а маленький кенгуру, які в Україні й близько не водяться.

Пишуть також і те, що тварини тягнуться до хороших людей після всіх тих жахіть, які творили росіяни під час окупації. У цьому випадку ЗСУ стають "ковтком добра" не тільки для людей, а й для чотирилапих друзів.

Знайшлися навіть такі користувачі, які писали, що цей аномальних розмірів заєць із Чорнобиля. Проте вочевидь це неможливо, адже між Чорнобилем і Херсоном приблизно 700 кілометрів.

Раніше ми показували тварину із заповідника Чорнобиля, на яку часто полюють браконьєри.

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Херсонтварини