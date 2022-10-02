Українські військові показали неймовірну круту тварину-талісман (відео)

Захисники ЗСУ, які зараз перебувають у Харківській області, показали тварину-талісман. В одного з підрозділів військових з'явився свій лютововк.

Відео з вовком опублікував воїн ЗСУ Дмитро на сторінці у TikTok.

Як розповів український захисник на ім'я Дмитро, ЗСУ – це не лише люди. У своєму відеоблозі він показав, що поряд із військовими перебувають тварини. Бійці ЗСУ допомагають тваринам та рятують їх з-під обстрілів, а тварини у відповідь – дають військовим свій захист.

Окрім котів, собак, цуценят та іншої дрібної живності, в одного з підрозділів ЗСУ у Харківській області з'явився і дуже крутий оберіг – лютововк.

Скріншоти

Дмитро опублікував відео, де він гладить і чухає вовка, а той із задоволенням приймає ласку.

"У підрозділі є свій талісман", – підписав відео військовий.

Передплатники у коментарях висловили своє захоплення від такого пухнастого талісмана та попросили військових не залишати вовка. І його одразу охрестили лютововком.