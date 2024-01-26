Українські вчителі зізнались, чи залучають школярів до використання ШІ: відповідь вас здивує
Більшість українських вчителів, які практикували використання штучного інтелекту в освітньому процесі, оцінюють здобутий досвід як успішний. Крім того, педагоги розповіли, чи залучали школярів до використання "розумних" сервісів та інструментів.
РБК-Україна (проект Styler) проаналізувало результати всеукраїнського дослідження щодо використання ШІ у шкільній освіті (ініційованого Projector Creative & Tech Institute та Малою академією наук за підтримки дослідницької компанії Factum Group) і розповідає про ставлення вчителів до ШІ.
Які "розумні" сервіси на базі ШІ використовують вчителі
Результати оприлюдненого Міністерством освіти й науки дослідження свідчать про те, що практично всі вчителі України чули про сервіси штучного інтелекту.
При цьому сім із десяти осіб користувались принаймні одним з них впродовж останніх шести місяців.
Найпопулярнішими серед вчителів є:
- ChatGPT
- інструменти ШІ від проекту "На Урок"
Водночас такі сервіси, як Grammarly, Bard Google, Midjourney, Notion AI та Stable Diffusion - значно менш популярні серед аудиторії вчителів.
Більшість не лише їх не використовує, але й практично нічого про них не знає.
Знання та використання сервісів ШІ серед вчителів (інфографіка: mon.gov.ua)
Цікаво, що основним джерелом інформації щодо сервісів ШІ стали для педагогів соціальні мережі. На другому місці - спеціалізовані курси, лекції, інтенсиви чи інші освітні матеріали.
Чи дозволяють вчителі використовувати ШІ школярам
Кожен другий з опитаних вчителів вважає, що штучний інтелект змінить освітній процес найближчими роками.
Вже зараз освітяни користуються сервісами та інструментам ШІ в межах підготовки до занять, створення тестів для домашнього завдання, під час проведення занять, для перевірки знань учнів і навіть у позакласній роботі.
Крім того, 37% вчителів зізналися, що вже залучали школярів до використання ШІ. Ще 50% - не залучали, але планують це зробити.
Лише 7% респондентів повідомили, що не планують залучати школярів до використання ШІ (стільки ж вчителів не визначились у цьому питанні).
Залучення школярів до використання ШІ (інфографіка: mon.gov.ua)
Чи готові вчителі рекомендувати ШІ колегам та учням
У питанні "чи готові вчителі рекомендувати ШІ" своїм колегам та учням, думки розділилися на "промоутерів", "нейтралів" і "критиків".
Кожна з цих груп отримала приблизно однакову кількість голосів, однак готовність рекомендувати ШІ своїм колегам - дещо вища, ніж готовність рекомендувати використання ШІ учням.
Готовність рекомендувати ШІ іншим вчителям та учням (інфографіка: mon.gov.ua)
Серед основних побоювань освітян стосовно ШІ, варто згадати такі:
- необізнаність вчителів з ШІ та брак досвіду його використання
- обмежені можливості ШІ та помилки в роботі
- неможливість ШІ замінити живу людину, вчителя, спілкування
- обмеження розвитку людини внаслідок використання ШІ, деградація мислення
- ризик академічної недоброчесності
Водночас ті, хто виступив за використання "розумних" сервісів, вважають що:
- за ШІ стоїть майбутнє, адже це - сучасно та інноваційно
- ШІ - простий, зручний та ефективний помічник
- ШІ дозволяє економити та оптимізувати час
- сервіси та інструменти ШІ роблять навчальний процес цікавим, захоплюючим
- ШІ розширює можливості навчання, вдосконалення
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи списують учні більше через ChatGPT в Україні та світі.
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