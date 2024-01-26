Українські вчителі зізнались, чи залучають школярів до використання ШІ: відповідь вас здивує

Більшість українських вчителів, які практикували використання штучного інтелекту в освітньому процесі, оцінюють здобутий досвід як успішний. Крім того, педагоги розповіли, чи залучали школярів до використання "розумних" сервісів та інструментів.

РБК-Україна (проект Styler) проаналізувало результати всеукраїнського дослідження щодо використання ШІ у шкільній освіті (ініційованого Projector Creative & Tech Institute та Малою академією наук за підтримки дослідницької компанії Factum Group) і розповідає про ставлення вчителів до ШІ.

Які "розумні" сервіси на базі ШІ використовують вчителі

Результати оприлюдненого Міністерством освіти й науки дослідження свідчать про те, що практично всі вчителі України чули про сервіси штучного інтелекту.

При цьому сім із десяти осіб користувались принаймні одним з них впродовж останніх шести місяців.

Найпопулярнішими серед вчителів є:

ChatGPT

інструменти ШІ від проекту "На Урок"

Водночас такі сервіси, як Grammarly, Bard Google, Midjourney, Notion AI та Stable Diffusion - значно менш популярні серед аудиторії вчителів.

Більшість не лише їх не використовує, але й практично нічого про них не знає.

Знання та використання сервісів ШІ серед вчителів (інфографіка: mon.gov.ua)

Цікаво, що основним джерелом інформації щодо сервісів ШІ стали для педагогів соціальні мережі. На другому місці - спеціалізовані курси, лекції, інтенсиви чи інші освітні матеріали.

Чи дозволяють вчителі використовувати ШІ школярам

Кожен другий з опитаних вчителів вважає, що штучний інтелект змінить освітній процес найближчими роками.

Вже зараз освітяни користуються сервісами та інструментам ШІ в межах підготовки до занять, створення тестів для домашнього завдання, під час проведення занять, для перевірки знань учнів і навіть у позакласній роботі.

Крім того, 37% вчителів зізналися, що вже залучали школярів до використання ШІ. Ще 50% - не залучали, але планують це зробити.

Лише 7% респондентів повідомили, що не планують залучати школярів до використання ШІ (стільки ж вчителів не визначились у цьому питанні).

Залучення школярів до використання ШІ (інфографіка: mon.gov.ua)

Чи готові вчителі рекомендувати ШІ колегам та учням

У питанні "чи готові вчителі рекомендувати ШІ" своїм колегам та учням, думки розділилися на "промоутерів", "нейтралів" і "критиків".

Кожна з цих груп отримала приблизно однакову кількість голосів, однак готовність рекомендувати ШІ своїм колегам - дещо вища, ніж готовність рекомендувати використання ШІ учням.

Готовність рекомендувати ШІ іншим вчителям та учням (інфографіка: mon.gov.ua)

Серед основних побоювань освітян стосовно ШІ, варто згадати такі:

необізнаність вчителів з ШІ та брак досвіду його використання

обмежені можливості ШІ та помилки в роботі

неможливість ШІ замінити живу людину, вчителя, спілкування

обмеження розвитку людини внаслідок використання ШІ, деградація мислення

ризик академічної недоброчесності

Водночас ті, хто виступив за використання "розумних" сервісів, вважають що: