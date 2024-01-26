Украинские учителя признались, привлекают ли школьников к использованию ИИ: ответ вас удивит

Большинство украинских учителей, практиковавших использование искусственного интеллекта в образовательном процессе, оценивают полученный опыт как успешный. Кроме того, педагоги рассказали, привлекали ли школьников к использованию "умных" сервисов и инструментов.

РБК-Украина (проект Styler) проанализировало результаты всеукраинского исследования по использованию ИИ в школьном образовании (инициированного Projector Creative & Tech Institute и Малой академией наук при поддержке исследовательской компании Factum Group) и рассказывает об отношении учителей к ИИ.

Какие "умные" сервисы на базе ИИ используют учителя

Результаты обнародованного Министерством образования и науки исследования свидетельствуют о том, что практически все учителя Украины слышали о сервисах искусственного интеллекта.

При этом семь из десяти человек пользовались по крайней мере одним из них за последние шесть месяцев.

Самыми популярными среди учителей являются:

ChatGPT

инструменты ИИ от проекта "На Урок"

В то же время такие сервисы, как Grammarly, Bard Google, Midjourney, Notion AI и Stable Diffusion - гораздо менее популярны среди аудитории учителей.

Большинство не только их не использует, но и практически ничего о них не знает.

Знание и использование сервисов ИИ среди учителей (инфографика: mon.gov.ua)

Интересно, что основным источником информации о сервисах ИИ стали для педагогов социальные сети. На втором месте - специализированные курсы, лекции, интенсивы или другие образовательные материалы.

Разрешают ли учителя использовать ИИ школьникам

Каждый второй из опрошенных учителей считает, что искусственный интеллект изменит образовательный процесс в ближайшие годы.

Уже сейчас педагоги пользуются сервисами и инструментами ИИ в рамках подготовки к занятиям, создания тестов для домашнего задания, во время проведения занятий, для проверки знаний учащихся и даже во внеклассной работе.

Кроме того, 37% учителей признались, что уже привлекали школьников к использованию ИИ. Еще 50% - не привлекали, но планируют это сделать.

Только 7% респондентов сообщили, что не планируют привлекать школьников к использованию ИИ (столько же учителей не определились в этом вопросе).

Привлечение школьников к использованию ИИ (инфографика: mon.gov.ua)

Готовы ли учителя рекомендовать ИИ коллегам и ученикам

В вопросе "готовы ли учителя рекомендовать ИИ" своим коллегам и ученикам, мнения разделились на "промоутеров", "нейтралов" и "критиков".

Каждая из этих групп получила примерно одинаковое количество голосов, однако готовность рекомендовать ИИ своим коллегам - несколько выше, чем готовность рекомендовать использование ИИ учащимся.

Готовность рекомендовать ИИ другим учителям и учащимся (инфографика: mon.gov.ua)

Среди основных опасений педагогов в отношении ИИ следует упомянуть такие:

неосведомленность учителей об ИИ и нехватка опыта его использования

ограниченные возможности ИИ и ошибки в работе

невозможность ИИ заменить живого человека, учителя, общения

ограничение развития человека вследствие использования ИИ, деградация мышления

риск академической недобродетельности

В то же время те, кто выступил за использование "умных" сервисов, считают что: