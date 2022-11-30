Українські вчені виявили ген, який порушує статевий розвиток людини

Чому відкриття важливе?

Учені Інституту виявили новий ген, порушення якого в певній ділянці спричинюють збій статевого розвитку і, як наслідок, цілу низку ускладнень для здоров'я, у тому числі безпліддя. Цей ген також є одним із причин онкологічних захворювань статевих органів.

"Учені нашого інституту здійснили важливе відкриття, яке допоможе розібратися у генетичних механізмах складних статевих розладів, робити прогнози для діагностики таких хвороб, власне, допоможе розробляти лікування чоловічого та жіночого безпліддя", - йдеться в повідомленні.

Колектив науковців, зокрема, Дмитро Сіроха на чолі з професором Людмилою Лівшиць працювали над цією темою разом з колегами з Іспанії та Швейцарії.

Дмитро Сіроха під час презентації дослідження (фото: facebook.com/IMBGNASU)

Людмила Лівшиць (фото: facebook.com/IMBGNASU)

Відкриття важливе ще й тому, що генетики використали живі моделі, на яких можна провести експерименти та дослідити тонкі молекулярні механізми порушень, які спостерігаються у людини.

Об'єктом для проведення експериментів стала мушка-дрозофіла, в якої генетична система гена дуже подібна до системи ссавців і людини.