Українські вчені виявили ген, який порушує статевий розвиток людини

До того ж цей ген здатний викликати онкологію статевих органів і безпліддя як у жінок, так і в чоловіків.
Про це повідомляють на сторінці Інститут молекулярної біології та генетики у Facebook.
Учені Інституту виявили новий ген, порушення якого в певній ділянці спричинюють збій статевого розвитку і, як наслідок, цілу низку ускладнень для здоров'я, у тому числі безпліддя. Цей ген також є одним із причин онкологічних захворювань статевих органів.
"Учені нашого інституту здійснили важливе відкриття, яке допоможе розібратися у генетичних механізмах складних статевих розладів, робити прогнози для діагностики таких хвороб, власне, допоможе розробляти лікування чоловічого та жіночого безпліддя", - йдеться в повідомленні.
Колектив науковців, зокрема, Дмитро Сіроха на чолі з професором Людмилою Лівшиць працювали над цією темою разом з колегами з Іспанії та Швейцарії.
Дмитро Сіроха під час презентації дослідження (фото: facebook.com/IMBGNASU)
Людмила Лівшиць (фото: facebook.com/IMBGNASU)
Відкриття важливе ще й тому, що генетики використали живі моделі, на яких можна провести експерименти та дослідити тонкі молекулярні механізми порушень, які спостерігаються у людини.
Об'єктом для проведення експериментів стала мушка-дрозофіла, в якої генетична система гена дуже подібна до системи ссавців і людини.
Раніше ми розповідали про відкриття особливого білка, який допомагає покращити пам'ять. І знайти його можна в цілком доступних продуктах!
Дивіться також, як може виглядати ядерна зима. Учені змоделювали це страхітливе явище.