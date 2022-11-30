RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинские ученые обнаружили ген, нарушающий половое развитие человека

ДНК - загадочная "спираль жизни" (фото: facebook.com/IMBGNASU)
Автор: Юлия Гаюк

К тому же этот ген способен вызвать онкологию половых органов и бесплодие как у женщин, так и у мужчин.

Об этом сообщают на странице Институт молекулярной биологии и генетики в Facebook.

Почему открытие важно?

Ученые Института обнаружили новый ген, нарушения которого в определенном участке влекут за собой сбой полового развития и, как следствие, целый ряд осложнений для здоровья, в том числе бесплодия. Этот ген также является одной из причин онкологических болезней половых органов.

"Ученые нашего института совершили важное открытие, которое поможет разобраться в генетических механизмах сложных половых расстройств, делать прогнозы для диагностики таких болезней, собственно поможет разрабатывать лечение мужского и женского бесплодия", - говорится в сообщении.

Коллектив ученых, в частности, Дмитрий Сироха во главе с профессором Людмилой Лившиц работали над этой темой вместе с коллегами из Испании и Швейцарии.

Дмитрий Сироха во время презентации исследования (фото: facebook.com/IMBGNASU)

Людмила Лившиц (фото: facebook.com/IMBGNASU)

Открытие важно еще и потому, что генетики использовали живые модели, где можно провести эксперименты и исследовать тонкие молекулярные механизмы нарушений, которые наблюдаются у человека.

Объектом для проведения экспериментов стала мушка-дрозофила, у которой генетическая система гена очень похожа на систему млекопитающих и человека.

Ранее мы рассказывали об открытии особого белка, помогающего улучшить память. И найти его можно во вполне доступных продуктах!

Смотрите также, как может выглядеть ядерная зима. Ученые смоделировали это устрашающее явление.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДНКвчені