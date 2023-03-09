Українські вчені відкрили наднову зірку: дивіться, як вона виглядає (фото)

Українські вчені з Харкова відкрили наднову зірку, яка розташована від Землі на відстані 11 000 світлових років! За допомогою українського радіотелескопа вдалося навіть виміряти габарити космічного тіла.

Про це повідомляють на сторінці Національної академії наук України у Facebook .

Що відомо про відкриття

Попри тимчасову окупацію вже визволеної території радіотелескопів УТР-2 і ГУРТ науковці Радіоастрономічного інституту НАН України в Харкові продовжували свої дослідження.

Завдяки цьому їм вдалося зробити неймовірне відкриття, а саме - залишки наднової зорі Кассіопея А. У лютому 2023 року відомий фаховий науковий журнал навіть опублікував про це дослідження статтю.

Науковці стежили відразу за двома зірками та порівнювали їхні параметри для точності результатів (фото: facebook.com/NASofUkraine)

За допомогою радіотелескопа українського виробництва "ГУРТ" науковці змогли виявити нову зірку та виміряти її абсолютний інтегральний спектр. Вперше це вдалося зробити з рекордною точністю й неперевершеною роздільною здатністю.

Це дало змогу визначити величини основних параметрів (температуру, величину іонізації та міру емісії) матерії всередині. При цьому важливо зазначити, що зірка розташована в нашій галактиці на відстані приблизно 11 00 світлових років від Землі – та є одним із наймолодших відомих залишків наднової (його вік – близько 350 років).

Головне досягнення науковців у цьому експерименті - це розроблення методу досліджень еволюції зірки в часі.

В українській науці це справжній прорив, тому тепер перед вченими астрономами стоїть задача відновити пошкоджені росіянами матеріали та готувати нові спостереження за виявленим небесним тілом.