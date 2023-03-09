Украинские ученые открыли сверхновую звезду: смотрите, как она выглядит (фото)

Украинские ученые из Харькова открыли сверхновую звезду, расположенную от Земли на расстоянии 11 000 световых лет! С помощью украинского радиотелескопа даже удалось измерить габариты космического тела.

Об этом сообщают на странице Национальной академии наук Украины в Facebook .

Что известно об открытии

Несмотря на временную оккупацию уже освобожденной территории радиотелескопов УТР-2 и ГУРТ, ученые Радиоастрономического института НАН Украины в Харькове продолжали свои исследования.

Благодаря этому им удалось сделать невероятное открытие, а именно - остатки сверхновой звезды Кассиопея А. В феврале 2023 года известный профессиональный научный журнал даже опубликовал об этом исследовании статью.

Ученые следили сразу за двумя звездами и сравнивали их параметры для точности результатов (фото: facebook.com/NASofUkraine)

С помощью радиотелескопа украинского производства "ГУРТ" ученые смогли обнаружить новую звезду и измерить ее абсолютный интегральный спектр. Впервые это удалось сделать с рекордной точностью и непревзойденным разрешением.

Это позволило определить величины основных параметров (температуру, величину ионизации и степень эмиссии) материи внутри. При этом важно отметить, что звезда расположена в нашей галактике на расстоянии примерно 11 000 световых лет от Земли и является одним из самых молодых известных остатков сверхновой (его возраст - около 350 лет).

Главное достижение ученых в этом эксперименте - это разработка метода исследований эволюции звезды во времени.

В украинской науке это настоящий прорыв, поэтому перед учеными астрономами стоит задача восстановить поврежденные россиянами материалы и готовить новые наблюдения за обнаруженным небесным телом.