Українські туристичні місця, які варто відвідати цього літа під час відпустки (відео)

Базальтові стовпи

Базальтові стовпи - це геологічна пам'ятка природи, яка розташована в Костопільському районі Рівненської області, біля села Базальтового.

Це справжнє диво природи, адже кам’яна порода самостійно утворила чотиригранні та семигранні стовпи висотою до 30 метрів.

Крім кам'яних порід, ви можете помилуватися блакитно-зеленим озером, яке затопило деякі кар’єри.

До речі, найбільш мальовничий кар'єр із базальтовими стовпами розташований в урочищі Янова Долина. Посеред затопленого водою кар'єру утворився маленький острівець, який називають "Островом кохання".

Великі Сорочинці

Прочитали цю назву і відразу згадали про ярмарок? Якщо так, тоді це абсолютно правильна асоціація!

Село Великі Сорочинці розташоване в Миргородському районі Полтавської області. Найвідоміше дійство, яке тут відбувається, це Сорочинський ярмарок. Про нього навіть Микола Гоголь писав.

У 1920-х роках радянська влада заборонила ярмарки, проте з 1996 Сорочинський ярмарок відновлює свою діяльність і отримує статус національного.

Іншими словами ярмарок можна назвати фестивалем народної творчості, адже гості можуть спробувати себе у різних ремеслах: від валяння з вовни до створення виробів із солоного тіста.

Зазвичай ярмарок проводять у другій половині серпня, тому стежте за афішею, якщо не хочете пропустити цю подію.

Батурин

Заплющте очі та почуєте гуркіт кінських копит. Це козаки скачуть містом приблизно 300 років тому.

Батурин - це місто в Ніжинському районі Чернігівської області, яке має унікальну історичну цінність. Адже в роки Гетьманщини місто було резиденцією гетьманів Лівобережної України та пов'язане з діяльністю Івана Самойловича, Івана Мазепи, Пилипа Орлика та Кирила Розумовського.

Саме місто налічує аж 12 пам'яток історії та культури, серед яких церкви, палаци та музеї. Тому поїздка сюди - це справжнє занурення в добу козаччини.

Голубі або Блакитні озера

Кар'єри з джерельною водою - це результат промислового видобутку кварцового піску. Особливість озер в тому, що вода в них завжди чиста, адже підземні джерела не дають їй застоюватися.

На дні озер лежать поклади кварцового піску, який помітно відрізняється від звичайного. Саме він своїм кольором надає воді яскраво-блакитного забарвлення. Ну, а звідси виникла й назва блакитних озер.

Якщо бажаєте відвідати, занотуйте адресу: Ріпкинський район Чернігівської області, село Олешня.

До речі, місцеві розповідають, що раніше сюди любили приїжджати й білоруси з росіянами, проте тепер, очевидно, зась!

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