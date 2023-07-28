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Які документи потрібні для виїзду за кордон на машині: повний список

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П'ятниця 28 липня 2023 09:14
Які документи потрібні для виїзду за кордон на машині: повний список Фото: Які документи потрібні для проїзду на машині за кордон (zak.sfs.gov.ua)
Автор: Людмила Жукова

Українські водії мають знати, які документи їм знадобляться у разі проходження кордону для виїзду за межі країни. Тому слід ретельно підготуватись у цьому випадку.

Весь список документів - читайте на Styler.

Які документи потрібні водіям для виїзду за кордон

При перетині державного кордону на автомобілі потрібно мати при собі:

  • Посвідчення водія
  • свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу оформлено на ім'я водія чи пасажира
  • знак України на авто (UA), розміщення якого не є обов'язковим за наявності позначення UA на номерному знаку
  • дійсний договір міжнародного страхування "Зелена картка"

На автомобілі має бути державний номерний знак, що містить латинські літери (індивідуальний номерний знак діє лише на території України).

Водій, який не є власником авто, повинен мати свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу для виїзду за кордон. Його можна отримати у Сервісному центрі МВС на підставі заяви власника транспортного засобу або на підставі довіреності, договору оренди (найму, позички).

У кожній країні можуть діяти правила в'їзду. Про умови кожної країни – читайте за посиланням.

Раніше адвокат назвав "реальні способи" законного виїзду за кордон під час мобілізації.

Також читайте, чи можуть виключені з військового обліку чоловіки виїжджати за кордон.

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