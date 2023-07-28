Які документи потрібні для виїзду за кордон на машині: повний список
Українські водії мають знати, які документи їм знадобляться у разі проходження кордону для виїзду за межі країни. Тому слід ретельно підготуватись у цьому випадку.
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Які документи потрібні водіям для виїзду за кордон
При перетині державного кордону на автомобілі потрібно мати при собі:
- Посвідчення водія
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу оформлено на ім'я водія чи пасажира
- знак України на авто (UA), розміщення якого не є обов'язковим за наявності позначення UA на номерному знаку
- дійсний договір міжнародного страхування "Зелена картка"
На автомобілі має бути державний номерний знак, що містить латинські літери (індивідуальний номерний знак діє лише на території України).
Водій, який не є власником авто, повинен мати свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу для виїзду за кордон. Його можна отримати у Сервісному центрі МВС на підставі заяви власника транспортного засобу або на підставі довіреності, договору оренди (найму, позички).
У кожній країні можуть діяти правила в'їзду. Про умови кожної країни – читайте за посиланням.
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