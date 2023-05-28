Українські слова, яких так боялась радянська влада, що вилучила їх зі словників

Історичний контекст

Визвольні змагання українців 1917-1921 років показали: царизму не вдалося знищити український народ, перетворити його в частину росіян. Ми здатні боротися за свої національні права, мову й культуру.

У 1917 році на наших землях, які входили до складу російської держави, українською мовою вийшло 747 видань, натомість російською - 452. Наступного року українських видань вийшло ще більше.

Однак визвольні змагання 1917-1921 років закінчилися поразкою. Українські землі опинилися в складі різних держав. На більшості з них встановилася радянська влада, яка продовжила стару царську політику русифікації.

У 1922 році в радянській Україні українською мовою було надруковано лише 186 видань, у той час російською - 491.

А в Кодексі законів про народну освіту УСРР 1922 року зазначалося, що українська - це "мова більшості населення України, особливо на селі", а російська - це "мова більшості населення в містах і загальносоюзна мова". Утверджувався пріоритет російської мови й культури перед українською.

Українізація обернулася в латентну русифікацію, автентичні українські слова, назбирані Грінченком, все далі відходили на периферію, деінде траплялися в селах, а тоді поступово зникали з ужитку.

Які слова вилучили зі словників

Радянська влада активно редагувала українські словники, вилучала слова, які є унікальними та замінювала їх на нові - максимально наближені до російської, аби ніхто не запідозрив, що ми не "браття".

Які слова вилучили:

кип'яч став кип'ятком на кшталт російського слова

став кип'ятком на кшталт російського слова сновида перетворився на лунатика

перетворився на лунатика виляск став хлопком

став хлопком чепурун став стилягою

став стилягою навантага перетворилась на нагрузка

перетворилась на нагрузка дармовис став брелком

став брелком руйновище перетворилося на розвалюху

перетворилося на розвалюху дрібняки стали дрібними грошима

стали дрібними грошима ляпавиця, сльота, хляпавка замінили на слякоть

замінили на слякоть безрух став застоєм

став застоєм закутень став глухим місцем

"Через радянську редактуру ці слова вийшли з ужитку. Тому даймо їм другий шанс", - закликає філолог.