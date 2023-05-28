Українські слова, яких так боялась радянська влада, що вилучила їх зі словників

Радянська влада всіляко намагалась підтримувати царський міф про те, що ми з росіянами "один народ". Аби надати більшої правдоподібності цьому твердженню, у 1930-х роках активно редагували наші словники й вилучали українські слова, які дуже відрізнялись від російських і показували самобутність нашої мови.
Про це розповів філолог Андрій Шимановський на своїй сторінці в Instagram.
Визвольні змагання українців 1917-1921 років показали: царизму не вдалося знищити український народ, перетворити його в частину росіян. Ми здатні боротися за свої національні права, мову й культуру.
У 1917 році на наших землях, які входили до складу російської держави, українською мовою вийшло 747 видань, натомість російською - 452. Наступного року українських видань вийшло ще більше.
Однак визвольні змагання 1917-1921 років закінчилися поразкою. Українські землі опинилися в складі різних держав. На більшості з них встановилася радянська влада, яка продовжила стару царську політику русифікації.
У 1922 році в радянській Україні українською мовою було надруковано лише 186 видань, у той час російською - 491.
А в Кодексі законів про народну освіту УСРР 1922 року зазначалося, що українська - це "мова більшості населення України, особливо на селі", а російська - це "мова більшості населення в містах і загальносоюзна мова". Утверджувався пріоритет російської мови й культури перед українською.
Українізація обернулася в латентну русифікацію, автентичні українські слова, назбирані Грінченком, все далі відходили на периферію, деінде траплялися в селах, а тоді поступово зникали з ужитку.
Радянська влада активно редагувала українські словники, вилучала слова, які є унікальними та замінювала їх на нові - максимально наближені до російської, аби ніхто не запідозрив, що ми не "браття".
Які слова вилучили:
"Через радянську редактуру ці слова вийшли з ужитку. Тому даймо їм другий шанс", - закликає філолог.
Раніше ми писали про те, які виші й школи України порушували мовний закон.
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