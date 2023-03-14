Українські прикордонники потролили опричників Лукашенка (відео)

Таким чином, наші прикордонники вирішили нагадати білорусам, який прапор у них повинен висіти вдома.

Зазначимо, що з українського боку кордону на прикордонному переході Дівін – Самари теж разом з українським прапором майорить БЧБ-прапор – символ боротьби за вільну та демократичну Білорусь.

Нагадаємо, що нещодавно прикордонники-фанати лукашенківського режиму поскаржилися на українських військових, звинувативши їх у тому, що наші бійці "вдаються до психологічного тиску".

Зокрема, білорусам налякав манекен російського солдата, якого українські прикордонники повісили на дерево поблизу застави Глушковичі.

До речі, макет повішеного військовослужбовця у формі армії РФ наші прикордонники навіть надали ім'я. За легендою, Валера – це російський окупант, убитий під Києвом. І якщо білоруси не хочуть повторити долю Валери – їм краще не потикатися до України.