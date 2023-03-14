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Украинские пограничники потроллили опричников Лукашенко (видео)

Украинские пограничники потроллили беларусов (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Украинские пограничники продолжают троллить опричников беларусского диктатора Александра Лукашенко. В этот раз наши военные на границе с Беларусью установили бело-красно-белый флаг, который так бесит "усатого таракана".

По информации СМИ, национальный флаг Беларуси был установлен на пограничном пункте между Житомирской и Гомельской областями.

Таким образом наши пограничники решили напомнить белорусам, какой флаг у них должен висеть дома.

Отметим, что с украинской стороны границы на пограничном переходе Дивин - Самары тоже вместе с украинским стягом развевается БЧБ-флаг - символ борьбы за свободную и демократичную Беларусь.

Напомним, что недавно пограничники-фанаты лукашенковского режима пожаловались на украинских военных, обвинив их в том, что наши бойцы "прибегают к психологическому давлению".

В частности, белорусам напугал манекен российского солдата, которого украинские пограничники повесили на дерево вблизи заставы Глушковичи.

Кстати, макету повешенного военнослужащего в форме армии РФ наши погранцы даже присвоили имя. По легенде, Валера - это российский оккупант, убитый под Киевом. И если белорусы не хотят повторить судьбу Валеры - им лучше не соваться в Украину.

Кстати, ранее мы писали о том, что всплыло видео с генералом Путина, который трясет причиндалами на камеру.

А еще рассказывали о том, что в Варшаве поставили на место "хорошего" россиянина, который "всей душой за Украину".

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