Украинские пограничники потроллили опричников Лукашенко (видео)

Украинские пограничники продолжают троллить опричников беларусского диктатора Александра Лукашенко. В этот раз наши военные на границе с Беларусью установили бело-красно-белый флаг, который так бесит "усатого таракана".

По информации СМИ, национальный флаг Беларуси был установлен на пограничном пункте между Житомирской и Гомельской областями.

Таким образом наши пограничники решили напомнить белорусам, какой флаг у них должен висеть дома.

Как сообщают СМИ, украинские пограничники на границе с Беларусью установили бело-красно-белый флаг.



Из некоторых источников следует, что установка бело-красно-белого флага произошла на пограничном пункте между Гомельской областью Беларуси и Житомирской областью Украины. pic.twitter.com/rR2uOM0Wsa — Сharter97.org (@charter_97) March 14, 2023

Отметим, что с украинской стороны границы на пограничном переходе Дивин - Самары тоже вместе с украинским стягом развевается БЧБ-флаг - символ борьбы за свободную и демократичную Беларусь.

Напомним, что недавно пограничники-фанаты лукашенковского режима пожаловались на украинских военных, обвинив их в том, что наши бойцы "прибегают к психологическому давлению".

В частности, белорусам напугал манекен российского солдата, которого украинские пограничники повесили на дерево вблизи заставы Глушковичи.

Кстати, макету повешенного военнослужащего в форме армии РФ наши погранцы даже присвоили имя. По легенде, Валера - это российский оккупант, убитый под Киевом. И если белорусы не хотят повторить судьбу Валеры - им лучше не соваться в Украину.