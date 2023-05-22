Українські пенсіонери отримають доплати по 300 гривень: кого це стосується

Доплати до пенсій стосуються громадян, які досягли 70-річного віку та вище.

Так, щомісяця, перед початком нарахування, проводяться всі перерахунки пенсій на наступний виплатний період, зокрема у зв'язку із встановленням щомісячної доплати до пенсії у розмірі 300 гривень пенсіонерам, які досягли 70 років, розповіли у ПФУ.

Виплатний період триває з 4 по 25 число кожного місяця.

Відповідно, до прикладу, якщо пенсіонер 22 травня зустрів свій 70-й день народження, цього місяця він має отримати пенсійну виплату з урахуванням компенсації, встановленої з дати досягнення віку 70 років, оскільки на виплату пенсії на наступний місяць готуються заздалегідь.

Додамо, що українським пенсіонерам віком від 75 років і вище нараховується доплата 456 гривень щомісяця.

А ті, кому за 85 років, отримують прибавку до пенсії по 570 гривень.

Нагадаємо, що після перерахунку пенсій з березня було проведено індексацію на 19,7%, підвищено розміри мінімальних пенсій та пенсійних виплат окремим категоріям.

Як підвищили мінімальні пенсійні виплати: