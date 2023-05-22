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Украинские пенсионеры получат доплаты по 300 гривен: кого это касается

Коллаж РБК-Украина: украинским пенсионерам начисляют доплаты по возрасту
Автор: Владимир Костырин

В Украине пенсионерам по достижению определенного возраста устанавливаются надбавки и доплаты, при этом суммы зависят от той или иной возрастной категории.

Кому и какие суммы полагаются выплачивать дополнительно к пенсиям ежемесячно, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

Доплаты к пенсиям касаются граждан, которые достигли 70-летнего возраста и выше.

Так, ежемесячно, перед началом начисления, проводятся все перерасчеты пенсий на следующий выплатный период, в частности, в связи с установлением ежемесячной доплаты к пенсии в размере 300 гривен пенсионерам, достигшим 70 лет, рассказали в ПФУ.

Выплатный период длится с 4 по 25 число каждого месяца.

Соответственно, к примеру, если пенсионер 22 мая встретил свой 70-й день рождения, в этом месяце он должен получить пенсионную выплату с учетом компенсации, установленной с даты достижения возраста 70 лет, так как сведения на выплату пенсии на следующий месяц готовятся заранее.

Добавим, что украинским пенсионерам в возрасте от 75 лет и выше начисляется доплата в 456 гривен каждый месяц.

А те, кому за 85 лет, получают прибавку к пенсии по 570 гривен.

Напомним, что после перерасчета пенсий с марта была проведена индексация на 19,7%, повышены размеры минимальных пенсий и пенсионных выплат отдельным категориям.

Как повысили минимальные пенсионные выплаты:

  • 0,5 млн пенсионерам, которым исполнилось 80+ лет и имеющим страховой стаж не менее 20 лет у женщин и не менее 25 лет у мужчин - до 3120 гривен;
  • 0,3 млн пенсионерам в возрасте от 70 до 80 лет и имеющим страховой стаж не менее 30 лет у женщин и не менее 35 лет у мужчин - до 3000 гривен;
  • 2,1 млн пенсионерам в возрасте до 70 лет, имеющим страховой стаж не менее 30 лет у женщин и не менее 35 лет у мужчин, и лицам с инвалидностью I группы, получающих пенсии из солидарной системы - до 2760 гривен;
  • 0,3 млн других категорий неработающих пенсионеров - до 2520,00 гривен.

Ранее мы рассказывали, какие категории пенсионеров могут быть освобождены от оплаты коммуналки.

А также перед этим писали, как узнать свой страховой стаж не выходя из дома.

Напомним, что в Украине проведут перерасчет пенсий: кто получит повышение уже в июне

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