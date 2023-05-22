Украинские пенсионеры получат доплаты по 300 гривен: кого это касается

В Украине пенсионерам по достижению определенного возраста устанавливаются надбавки и доплаты, при этом суммы зависят от той или иной возрастной категории.
Кому и какие суммы полагаются выплачивать дополнительно к пенсиям ежемесячно, объяснили в Пенсионном фонде Украины.
Доплаты к пенсиям касаются граждан, которые достигли 70-летнего возраста и выше.
Так, ежемесячно, перед началом начисления, проводятся все перерасчеты пенсий на следующий выплатный период, в частности, в связи с установлением ежемесячной доплаты к пенсии в размере 300 гривен пенсионерам, достигшим 70 лет, рассказали в ПФУ.
Выплатный период длится с 4 по 25 число каждого месяца.
Соответственно, к примеру, если пенсионер 22 мая встретил свой 70-й день рождения, в этом месяце он должен получить пенсионную выплату с учетом компенсации, установленной с даты достижения возраста 70 лет, так как сведения на выплату пенсии на следующий месяц готовятся заранее.
Добавим, что украинским пенсионерам в возрасте от 75 лет и выше начисляется доплата в 456 гривен каждый месяц.
А те, кому за 85 лет, получают прибавку к пенсии по 570 гривен.
Напомним, что после перерасчета пенсий с марта была проведена индексация на 19,7%, повышены размеры минимальных пенсий и пенсионных выплат отдельным категориям.
Как повысили минимальные пенсионные выплаты:
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