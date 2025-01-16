Українські науковці показали скіфські прикраси з зображенням богині, які знайшли біля Запоріжжя: їм понад 2300 років

Старовинні коштовності були знайдені на території кургану №10 поблизу с. Велика Знам'янка Запорізької області. Під час розкопок експедиції Інституту археології АН України було знайдено поховання молодої жінки часів скіфів. За визначенням антропологів, жінці було 20-23 роки.

В її костюмному комплексі виявили золоту нашийну гривну та намисто з "глухого", тобто непрозорого скла. Але найголовнішим артефактом стали сережки з зображенням богині.

Основна деталь сережок - підвіска, яка виготовлена з двох пластин, вирізаних за контуром композиції. Пластини спаяні між собою, а між ними наглухо закріплено високу дротяну дужку у формі гачка.

На лицьовий пластині відтворено фронтальне зображення богині в ошатному вбранні, яка сидить у величній позі на троні, прикрашеному зображенням сфінксів і баранів.

Ці тварини є символами родючості, втіленням якої є й сама богиня. Унизу та з боків на дротяних кільцях до основної частини сережок прикріплено підвіски краплеподібної форми.

Крім того, у потойбічний світ молоду жінку супроводжувала служниця. При жінці знайшли ще й зброю - стріли та спис.

За словами вчених, на жінку могли покладати функції жриці богині Аргімпаси (богині любові й покровительки скіфів царських), оскільки в обрядах вшанування цієї богині певну роль відігравала зброя. Знахідці - понад 2300 років.

Скіфські сережки, які знайшли під Запоріжжям (фото: facebook.com/treasuryua)