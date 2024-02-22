Українські лікарі видалили пухлину 12-денному немовляті: як почувається крихітка

Українські лікарі прооперували 12-денного хлопчика, щоб врятувати його від пухлини у правій половині грудної клітки, яка заважала диханню.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Міністерство охорони здоров'я України, НДСЛ "Охматдит".

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо про унікальну операцію та як почувається немовля.

Що відомо про діагноз дитини

Під час ультразвукового дослідження, що проводилося до народження дитини, лікарі виявили в малюка кісту в правій половині грудної клітки.

Хлопчику поставили діагноз вродженої вади розвитку.

Про діагноз було відомо ще до народження (фото: facebook.com/ndslohmatdyt)

Одразу після народження його доставили у відділення інтенсивного виходжування та ранньої реабілітації дітей із перинатальною патологією Національної дитячої спеціалізованої лікарні МОЗ України - НДСЛ "Охматдит".

У віці 5 днів дитину перевели до відділення інтенсивної терапії новонароджених.

Лікарі змушені були втрутитися (фото: facebook.com/ndslohmatdyt)

Після проведення дообстеження на комп'ютерній томографії лікарі підтвердили наявність масивного кістовидного утворення у правій половині грудної клітки, розмір якого становив 36х47х62 міліметрів.

Воно щільно прилягало й стискало праву легеню малюка, заважаючи йому дихати.

Як проводилось хірургічне втручання

Невдовзі консиліум лікарів схвалив рішення щодо необхідності проведення оперативного втручання.

Воно потребувало ретельної анестезіологічної та хірургічної підготовки дитини, адже на момент операції хлопчику було всього лиш 12 днів.

Злагоджена командна робота (фото: facebook.com/ndslohmatdyt)

Згодом лікарі розповіли, що хірургічне втручання проводилось у положенні дитини на лівому боці, що мало велике значення для забезпечення прохідності дихальних шляхів та адекватності дихання.

У межах оперативного втручання хірурги виконали бічну торакотомію.

Унікальне оперативне втручання (фото: facebook.com/ndslohmatdyt)

"При ревізії було виявлено, що в праву плевральну порожнину вибухає кістозне утворення. Була виконана пункція, під час якої отримали 30 мл муцинозного вмісту", - розповіли в лікарні.

Після того, як утворення зменшилось в розмірі та стало більш еластичним, його вдалось поетапно виділити з навколишніх тканин та видалити.

Самопочуття немовляти після операції

За словами лікарів, уже через 9 днів після втручання та післяопераційного лікування на контрольному рентген-знімку відзначались значне покращення пневматизації обох легень.

Команда лікарні здійснила справжнє диво (фото: facebook.com/ndslohmatdyt)

Хлопчик почувався добре та був активним.

Ще за кілька днів щасливу маму з дитиною виписали з відділення хірургії новонароджених й відпустили додому.

Мама з хлопчиком у палаті (фото: facebook.com/ndslohmatdyt)

"Дякуємо нашій неперевершеній команді спеціалістів численних відділень, що були залучені в лікуванні маленького пацієнта. Завдяки вам, вашим зусиллям, вашому професіоналізму ми бачимо так багато посмішок дітей та їх батьків", - підсумували в НДСЛ "Охматдит".