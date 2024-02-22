Украинские врачи удалили опухоль 12-дневному младенцу: как чувствует себя кроха

Украинские врачи прооперировали 12-дневного мальчика, чтобы спасти его от опухоли в правой половине грудной клетки, мешавшей дыханию.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Министерство здравоохранения Украины, НДСБ "Охматдит".

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно об уникальной операции и как чувствует себя младенец.

Что известно о диагнозе ребенка

Во время ультразвукового исследования, которое проводилось до рождения ребенка, врачи обнаружили у малыша кисту в правой половине грудной клетки.

Мальчику поставили диагноз врожденного порока развития.

О диагнозе было известно еще до рождения (фото: facebook.com/ndslohmatdyt)

Сразу после рождения его доставили в отделение интенсивного выхаживания и ранней реабилитации детей с перинатальной патологией Национальной детской специализированной больницы Минздрава Украины - НДСБ "Охматдит".

В возрасте 5 дней ребенка перевели в отделение интенсивной терапии новорожденных.

Врачи вынуждены были вмешаться (фото: facebook.com/ndslohmatdyt)

После проведения обследования на компьютерной томографии врачи подтвердили наличие массивного кистовидного образования в правой половине грудной клетки, размер которого составлял 36х47х62 миллиметров.

Оно плотно прилегало и сжимало правое легкое малыша, мешая ему дышать.

Как проводилось хирургическое вмешательство

Вскоре консилиум врачей принял решение о необходимости проведения оперативного вмешательства.

Оно требовало тщательной анестезиологической и хирургической подготовки ребенка, ведь на момент операции мальчику было всего 12 дней.

Слаженная командная работа (фото: facebook.com/ndslohmatdyt)

Впоследствии врачи рассказали, что хирургическое вмешательство проводилось в положении ребенка на левом боку, что имело большое значение для обеспечения проходимости дыхательных путей и адекватности дыхания.

В рамках оперативного вмешательства хирурги выполнили боковую торакотомию.

Уникальное оперативное вмешательство (фото: facebook.com/ndslohmatdyt)

"При ревизии было обнаружено, что в правую плевральную полость взрывается кистозное образование. Была выполнена пункция, в ходе которой получили 30 мл муцинозного содержимого", - рассказали в больнице.

После того как образование уменьшилось в размере и стало более эластичным, его удалось выделить поэтапно из окружающих тканей и удалить.

Самочувствие младенца после операции

По словам врачей, уже через 9 дней после вмешательства и послеоперационного лечения на контрольном рентген-снимке отмечалось значительное улучшение пневматизации обоих легких.

Команда больницы совершила настоящее чудо (фото: facebook.com/ndslohmatdyt)

Мальчик чувствовал себя хорошо и был активным.

Еще через несколько дней счастливую маму с ребенком выписали из отделения хирургии новорожденных и отпустили домой.

Мама с мальчиком в палате (фото: facebook.com/ndslohmatdyt)

"Благодарим нашу непревзойденную команду специалистов многочисленных отделений, которые были вовлечены в лечении маленького пациента. Благодаря вам, вашим усилиям, вашему профессионализму мы видим так много улыбок детей и их родителей", - подытожили в НДСБ "Охматдит".