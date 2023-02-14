Українські футболісти побили росіян у турецькому готелі: всі деталі

У турецькому готелі Royal Seginus відбувся конфлікт між футболістами українського клубу "Минай" та російської команди "Шинник", які зараз перебувають на зборах в Анталії. Росіянам уже порадили виселитися з готелю, бо "українці серйозно налаштовані".
Про це повідомляє російський Telegram-канал Baza.
За попередніми даними, в одному готелі в Туреччині проживають гравці українського футбольного клубу "Минай" із Закарпаття та футболісти "Шинника" - клубу з міста Ярославль.
Їхній конфлікт, пише Baza, розпочався з того, що декілька українців нібито підійшли до начальника іншої команди та почали вимагати заспівати гімн України, а ще запитували, чому росіяни не протестують.
Самовпевнений росіянин запропонував "вийти і розібратися по-чоловічому", але цього запобігли співробітники готелю.
Через деякий час кілька гравців "Минаю" опинилися в одному ліфті з футболістом російської команди та побили його.
Коли ліфт приїхав на потрібний поверх, там на наших хлопців чекали ярославці. У цей момент між обома командами почалася масова бійка.
Футбольна команда з Ужгорода "Минай" (фото: fcminaj.com)
Співробітники готелю викликали поліцію та швидку допомогу.
Зараз між футболістами все ще відбуваються разові сутички, тому в готелі чергують правоохоронці.
Ярославський "Шинник" попередили, що їм краще переїхати до іншого готелю.
Разом з тим, футбольний коментатор і відомий журналіст Роман Бебех, який спілкується з багатьма українськими футболістами, написав у Twitter, що до конфлікту призвела "побутова ситуація".
За інформацією Романа, російський спортсмен нібито перебрав з алкоголем і почав некоректно поводитися з персоналом, тому футболіст "Минаю" зробив йому зауваження.
Зрештою це переросло в бійку.
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Він також повідомив, що росіян уже виселяють з готелю.
Після бійки "Минай" поїхав на тренування, а багато футболістів "Шинника" перебувають у травмпункті.
У нападника росіян Іллі Грузнова підозри на перелом ребер.
Крім того, у півзахисника ярославського клубу Дмитра Самойлова підозри на перелом пальця.
Що не може не тішити.
Раніше ми розповідали, яку нісенітницю говорять українські футболісти, які приєдналися до російських клубів.
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