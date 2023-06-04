Деякі діти можуть безплатно пройти реабілітацію: як скористатись послугами

Вже понад рік українці живуть у стані постійного стресу через війну. Недоїдання, зневоднення і перебування у бомбосховищах чи підвалах - усе це нерідко негативно відбивається на перебігу вагітності. Як результат - частина немовлят народжується передчасно або з певними хворобами. Держава надає можливість таким дітям пройти безплатну реабілітацію.
Про це повідомило МОЗ на своїй сторінці у Facebook.
В рамках Програми медичних гарантій держава надає пакети безоплатних послуг для реабілітації дітей та немовлят:
З початку року таку реабілітацію пройшли вже понад 14 тис. дітей.
Слід зауважити, що в рамках цього пакета допомога передбачена не лише для немовлят. Батьки або доглядачі дітей до 3 років також можуть безоплатно отримати цілий ряд послуг.
А саме:
Для цього батькам потрібно зробити наступні кроки:
Для дітей старше 3 років обов’язковою умовою надання такої послуги неповнолітнім є наявність у мультидисциплінарній реабілітаційній команді лікаря-педіатра.
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