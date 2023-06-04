Деякі діти можуть безплатно пройти реабілітацію: як скористатись послугами

Хто може пройти безплатно реабілітацію

В рамках Програми медичних гарантій держава надає пакети безоплатних послуг для реабілітації дітей та немовлят:

медична реабілітація немовлят, які народилися передчасно та/або хворими, протягом перших 3 років життя;

реабілітаційна допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах;

реабілітаційна допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах.

З початку року таку реабілітацію пройшли вже понад 14 тис. дітей.

Якими послугами можуть скористатись дорослі

Слід зауважити, що в рамках цього пакета допомога передбачена не лише для немовлят. Батьки або доглядачі дітей до 3 років також можуть безоплатно отримати цілий ряд послуг.

А саме:

психологічний супровід;

навчання з особливостей догляду за немовлям та його розвитком;

підбір, адаптацію спеціального обладнання й засобів альтернативної комунікації для дитини та тренінг із їх використання.

Як отримати безплатні послуги

Для цього батькам потрібно зробити наступні кроки:

мати направлення лікаря первинної медичної допомоги, з яким укладена декларація;

мати направлення лікуючого лікаря;

мати направлення на переведення з іншого медичного закладу чи підрозділу лікарні.

Для дітей старше 3 років обов’язковою умовою надання такої послуги неповнолітнім є наявність у мультидисциплінарній реабілітаційній команді лікаря-педіатра.