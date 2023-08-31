Українські діти за кордоном будуть вчитися за новою програмою: що змінили в МОН

Що таке українознавчий компонент

Фактично це звичайна навчальна програма, яка також передбачає:

перелік предметів та курсів типових освітніх програм України, вивчення яких не передбачено навчальними планами закордонних закладів освіти

﻿﻿рекомендований розподіл навчального навантаження за роками навчання між навчальними предметами, обов'язковими для вивчення

додаткові години для проведення індивідуальних консультацій та групових занять

Річ у тім, що чимало з українських дітей навчається в місцевих школах за кордоном, продовжуючи здобувати українську освіту дистанційно. Тому оновлена програма є частиною плану щодо зменшення навчального навантаження.

Загалом типова освітня програма містить:

вимоги до осіб, які можуть здобувати освіту відповідно до цієї програми

рекомендовані форми організації освітнього процесу

опис інструментарію оцінювання

Які зміни передбачають

Раніше була пропозиція зараховувати оцінки за предмети, які вивчаються і в закордонних, і в українських школах, переводячи їх на 12-бальну чи двобальну шкалу ("зараховано"/"не зараховано").

Разом із цим діти з України повинні були пройти річне оцінювання з предметів, які не вивчають в закордонних школах, а саме: українська мова, література та історія, а також географія, громадянська освіта й захист України.

Тепер нова програма передбачає модель, за якою учні за кордоном зможуть складати річне оцінювання тільки з тих предметів, які містять українознавчий компонент. Ба більше - українські діти зможуть вивчати їх дистанційно у спеціально визначених школах.

За інші предмети, такі як математика, природничі науки та інші, українська школа виставлятиме оцінки відповідно до довідки із закордонної школи.

"Ми розуміємо, що за кордоном діти, як правило, зобов'язані відвідувати місцеву школу. Тож навчання ще й в українському закладі може бути складним через подвійне навантаження. Щоб уникнути цього, але зберегти українським дітям зв'язок з рідною країною, ми створили освітню програму, яка передбачає вивчення лише українського компонента - мови, літератури, історії та інших предметів, які не вивчають у закордонних школах", - каже міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Наступним кроком стане ухвалення рішення про організацію такого навчання. У МОН планують визначити школи з класами дистанційного вивчення цих предметів у різних регіонах України.