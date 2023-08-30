День знань під час війни. Чи будуть традиційні лінійки в школах 1 вересня

1 вересня у школах та інших навчальних закладах України традиційно стартує освітній процес. Цей день - урочистий і хвилюючий не тільки для учнів, але й для батьків.

Про те, чи відбудуться святкові лінійки в Києві, Харкові, Полтаві, Львові, Івано-Франківську, Дніпрі та інших містах, читайте далі в матеріалі Styler.

Чи відбудуться лінійки 1 вересня

У Києві та області перший навчальний день пройде без гучних лінійок на подвір'ях закладів освіти та юрб школярів, адже найважливіше - безпека дітей та персоналу.

Згідно з інформацією Київської обласної військової адміністрації, традиційну святкову лінійку замінять на:

прогулянки визначними місцями рідного краю

різноманітні екскурсії

квести

подорожі

святкові лінійки в середовищі онлайн

У Харківській області, за словами начальника ОВА Олега Синєгубова, до старту освітнього процесу 1 вересня готуються 1 603 заклади освіти, в яких навчатимуться понад 330 тис. здобувачів освіти.

"Заклади освіти можуть проводити офлайн-навчання за умови наявності в закладі захисних споруд, що відповідають вимогам безпеки. Наразі 5 закладів вищої та 12 закладів професійної освіти планують розпочати навчання у змішаному форматі. Втім, наступного навчального року явно переважатиме формат дистанційного навчання", - уточнив він.

Про те, чи відбудуться лінійки, достеменно не відомо. Однак, з огляду на ситуацію в області, вчителі та батьки навряд чи ризикнуть здоров'ям власних дітей.

У Полтаві та області проведення святкових заходів, присвячених початку нового навчального року, заборонили.

"Таке рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області", - сказав голова ОВА Дмитро Лунін.

На думку чиновника, не можна наражати на небезпеку дітей і працівників. Саме тому "1 вересня традиційно не треба проводити лінійки, як було воно зазвичай".

У Львівській області школам лише рекомендують утриматися від святкових лінійок з нагоди 1 вересня.

"Якщо батьки й педагогічний колектив все ж хочуть це зробити, то радимо проводити такі заходи лише для учнів перших і одинадцятих класів", - наголосив голова ОВА Максим Козицький.

Він додав, що інформацію про те, де й о котрій годині відбудуться лінійки, важливо не поширювати у соціальних мережах.

На Прикарпатті традиційних масових "дзвоників і лінійок" 1 вересня не планується.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків зауважив, що кожен заклад вирішуватиме самостійно, в якому форматі відбудеться відзначення початку навчального процесу.

"Традиційно щось буде для першокласників. Очевидно, буде перший дзвоник, але великої кількості, скупчення людей не буде", - уточнив він.

На Дніпропетровщині, за словами заступниці начальника управління освіти департаменту гуманітарної політики міськради Олени Яковенко, все залежатиме від безпекової ситуації.

Вона нагадала, що минулого року було підтримано святковий дух - директори проводили зустрічі онлайн, а дехто з першачків приходив познайомитись з учителем.

"Цього року будемо дивитись. Безпека та життя дітей - понад усе. Буде все добре - будемо проводити. Але ми розуміємо, що великі лінійки не рекомендовані. Можна зібратись невеликими групами, з урахуванням посадкових місць в укритті. Можливо, це будуть вибіркові класи - наприклад, перші та одинадцяті. Або декілька паралелей, щоб мінімізувати ризики", - підсумувала чиновниця.

Отже, як бачимо, у більшості регіонів свято 1 вересня або не відбудеться в цілому, або ж буде обмеженим за кількістю учасників. В будь-якому випадку, питання щодо проведення лінійок і дзвоників вирішується посадовцями на місцях. Однак чиновники в один голос наголошують, що безпека - понад усе.

Яким буде формат навчання

На тлі повномасштабного вторгнення РФ у нашу державу формат навчання дітей та підлітків суттєво змінився. Регулярні тривоги, брак кадрів і відсутність великої частини учнів, які змушені досі перебувати за кордоном, наклали свій відбиток і на освітній процес.

Ще у квітні в Міністерстві освіти й науки заявляли, що докладають максимум зусиль, аби створити необхідні умови для організації навчання в Україні в офлайн-форматі. Закладам фахової передвищої та вищої освіти було рекомендовано повернутися до аудиторного навчання, адже вимушений перехід освітнього процесу в дистанційний формат призвів до незаперечного зниження якості освіти.

За словами заступника міністра освіти й науки Андрія Сташківа в ефірі телемарафону "Єдині новини", із близько 13 000 шкіл (які функціонують нині в Україні) майже половина з 1 вересня поточного року працюватимуть у звичайному форматі. Ще близько чотирьох тисяч - у змішаному. Близько двох з половиною тисяч шкіл із безпекових причин працюватимуть дистанційно.

Діти, які перебувають закордоном, але не хочуть кидати українську освіту, мають змогу перейти на домашню (сімейну) форму навчання. Тобто весь освітній процес мають організувати батьки (опікуни).

Для цього необхідно написати відповідну заяву на ім'я директора школи та бути готовим до періодичних тестових і підсумкових робіт з різних навчальних предметів.

Що з укриттями

Впродовж липня-серпня 2023 року МОН пропонувало керівництву закладів освіти вжити максимальних зусиль щодо облаштування існуючих укриттів (як спеціалізованих, так і пристосованих), у тому числі - із залученням коштів спеціального фонду, для проведення в них занять під час повітряних тривог.

"Міністерство повною мірою усвідомлює виклики, які стоять перед закладами у зв'язку з поновленням навчання в аудиторному форматі, тому першочерговим завданням для освітніх закладів є безпека освітнього процесу", - йшлося у листі до керівників закладів фахової передвищої та вищої освіти.

Згодом Сташків визнав, що є школи, які навіть за наявності укриттів не можуть відкритися в очному форматі. Йдеться про прифронтові території.

Крім того, у деяких школах фізично неможливо облаштувати сховище у приміщенні - його потрібно будувати з нуля, що є дорогим і тривалим процесом.

"Одне повноцінне укриття коштує близько 30 мільйонів гривень. Цього року держава виділила півтора мільярда для будівництва укриттів. Ми очікуємо, що значна кількість шкіл буде облаштована новими повноцінними укриттями", - наголосив урядовець.

У деяких школах роботи з облаштування укриттів планують завершити до 1 вересня, а в інших - на початку нового навчального року.