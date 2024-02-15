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Українські чоловіки сказали, чи залишаться в країні, якщо відкриють кордони (відео)

Чи залишаться чоловіки в Україні після відкриття кордонів (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

Чоловіки в Україні вже останні 2 роки не можуть перетнути кордон через війну, але якщо відкриють кордони, то це стане можливим. Цікаво, скільки чоловіків приймуть рішення залишитись в Україні.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-опитування новинного порталу Свої Кривий Ріг.

Чи залишаться чоловіки в Україні після відкриття кордонів 

Українцям живеться нелегко і про це навіть немає сенсу згадувати, адже щодня кожен з нас стикається з викликами. Звісно, з першого погляду виїзд за кордон є виходом, але і це складний шлях, бо жити в чужій країні не всім вдається гарно. 

Більшість чоловіків не має змоги виїжджати в інші країни, але цікаво чи могли б вони поїхати за кордон аби почати нове життя. Опитування серед чоловіків дало чітке розуміння, яку позицію вони мають та як ставляться до рідної країни. 

Отже, відповіді на питання, чи залишилися б чоловіки в Україні після відкриття кордонів, звучать так: 

  • "Звичайно, бо я тут виріс, це наша земля"
  • "Ну туди та назад поїду. Я взагалі ще раніше казав, що це беззаконня, я не збирався, а тут як кріпосне право "Стій тут", ну що це за справи, це вільна країна?"
  • "Так, тому що дуже полюбляю Кривий Ріг і Україну"
  • "Ні, я не залишусь, тому що не маю бажання. Поїхав би за кордон назавжди"
  • "В цій країні краще, ніж в усіх інших"
  • "Я тут живу вже 37 років та не збираюсь залишати країну за будь-яких обставин"
  • "Не поїхав би, люблю країну"
  • "Ні не поїхав би, бо я люблю Україну"
  • "Так, залишився б, бо я хочу тут жити"
  • "Звісно, бо я військовий"
  • "Скоріше за все так, не надто хочеться кудись їхати"
  • "Так, бо подобається тут"
  • "Залишився б. Це моя Батьківщина все ж таки".

Як бачимо, майже кожен українець каже, що він любить свою країну, що він виріс тут і не збирається нікуди тікати та шукати кращого життя, бо воно тут, на українській землі. 

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чоловікиВиїзд за кордон