Украинские мужчины сказали, останутся ли в стране, если откроют границы (видео)

Останутся ли мужчины в Украине после открытия границ

Украинцам живется нелегко и об этом даже нет смысла вспоминать, ведь каждый из нас сталкивается с вызовами. Конечно, с первого взгляда выезд за границу - выход, но и это сложный путь, потому что жить в чужой стране не всем удается хорошо.

Большинство мужчин не имеют возможности выезжать в другие страны, но интересно могли бы они уехать за границу, чтобы начать новую жизнь. Опрос среди мужчин дал ясное понимание, какую позицию они имеют и как относятся к родной стране.

Ответы на вопрос, остались ли мужчины в Украине после открытия границ, звучат так:

"Конечно, потому что я здесь вырос, это наша земля"

"Ну туда и обратно поеду. Я вообще еще раньше говорил, что это беспредел, я не собирался, а тут как крепостное право "Стой здесь", ну что это за дела, это свободная страна?"

"Да, потому что очень люблю Кривой Рог и Украину"

"Нет, я не останусь, потому что не желаю. Поехал бы за границу навсегда"

"В этой стране лучше, чем у всех остальных"

"Я здесь живу уже 37 лет и не собираюсь покидать страну при любых обстоятельствах"

"Не уехал бы, люблю страну"

"Нет бы не поехал, потому что я люблю Украину"

"Да, остался бы, потому что я хочу здесь жить"

"Конечно, потому что я военный"

"Скорее всего да, не очень хочется куда-то ехать"

"Да, потому что нравится здесь"

"Остался бы. Это моя Родина все же".

Как видим, почти каждый украинец говорит, что он любит свою страну, что он вырос здесь и не собирается никуда бежать и искать лучшей жизни, потому что она здесь, на украинской земле.