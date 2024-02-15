Украинские мужчины сказали, останутся ли в стране, если откроют границы (видео)
Мужчины в Украине уже последние 2 года не могут пересечь границу из-за войны, но если откроют границы, то это станет возможным. Интересно, сколько мужчин примет решение остаться в Украине.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-опрос новостного портала Свои Кривой Рог.
Останутся ли мужчины в Украине после открытия границ
Украинцам живется нелегко и об этом даже нет смысла вспоминать, ведь каждый из нас сталкивается с вызовами. Конечно, с первого взгляда выезд за границу - выход, но и это сложный путь, потому что жить в чужой стране не всем удается хорошо.
Большинство мужчин не имеют возможности выезжать в другие страны, но интересно могли бы они уехать за границу, чтобы начать новую жизнь. Опрос среди мужчин дал ясное понимание, какую позицию они имеют и как относятся к родной стране.
Ответы на вопрос, остались ли мужчины в Украине после открытия границ, звучат так:
- "Конечно, потому что я здесь вырос, это наша земля"
- "Ну туда и обратно поеду. Я вообще еще раньше говорил, что это беспредел, я не собирался, а тут как крепостное право "Стой здесь", ну что это за дела, это свободная страна?"
- "Да, потому что очень люблю Кривой Рог и Украину"
- "Нет, я не останусь, потому что не желаю. Поехал бы за границу навсегда"
- "В этой стране лучше, чем у всех остальных"
- "Я здесь живу уже 37 лет и не собираюсь покидать страну при любых обстоятельствах"
- "Не уехал бы, люблю страну"
- "Нет бы не поехал, потому что я люблю Украину"
- "Да, остался бы, потому что я хочу здесь жить"
- "Конечно, потому что я военный"
- "Скорее всего да, не очень хочется куда-то ехать"
- "Да, потому что нравится здесь"
- "Остался бы. Это моя Родина все же".
Как видим, почти каждый украинец говорит, что он любит свою страну, что он вырос здесь и не собирается никуда бежать и искать лучшей жизни, потому что она здесь, на украинской земле.
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