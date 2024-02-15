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Украинские мужчины сказали, останутся ли в стране, если откроют границы (видео)

Четверг 15 февраля 2024 17:36
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Украинские мужчины сказали, останутся ли в стране, если откроют границы (видео) Останутся ли мужчины в Украине после открытия границ (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Любченко

Мужчины в Украине уже последние 2 года не могут пересечь границу из-за войны, но если откроют границы, то это станет возможным. Интересно, сколько мужчин примет решение остаться в Украине.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-опрос новостного портала Свои Кривой Рог.

Останутся ли мужчины в Украине после открытия границ

Украинцам живется нелегко и об этом даже нет смысла вспоминать, ведь каждый из нас сталкивается с вызовами. Конечно, с первого взгляда выезд за границу - выход, но и это сложный путь, потому что жить в чужой стране не всем удается хорошо.

Большинство мужчин не имеют возможности выезжать в другие страны, но интересно могли бы они уехать за границу, чтобы начать новую жизнь. Опрос среди мужчин дал ясное понимание, какую позицию они имеют и как относятся к родной стране.

Ответы на вопрос, остались ли мужчины в Украине после открытия границ, звучат так:

  • "Конечно, потому что я здесь вырос, это наша земля"
  • "Ну туда и обратно поеду. Я вообще еще раньше говорил, что это беспредел, я не собирался, а тут как крепостное право "Стой здесь", ну что это за дела, это свободная страна?"
  • "Да, потому что очень люблю Кривой Рог и Украину"
  • "Нет, я не останусь, потому что не желаю. Поехал бы за границу навсегда"
  • "В этой стране лучше, чем у всех остальных"
  • "Я здесь живу уже 37 лет и не собираюсь покидать страну при любых обстоятельствах"
  • "Не уехал бы, люблю страну"
  • "Нет бы не поехал, потому что я люблю Украину"
  • "Да, остался бы, потому что я хочу здесь жить"
  • "Конечно, потому что я военный"
  • "Скорее всего да, не очень хочется куда-то ехать"
  • "Да, потому что нравится здесь"
  • "Остался бы. Это моя Родина все же".

Как видим, почти каждый украинец говорит, что он любит свою страну, что он вырос здесь и не собирается никуда бежать и искать лучшей жизни, потому что она здесь, на украинской земле.

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