Українські біженці повертаються додому: що змушує їх це робити попри війну
Станом на серпень 2023 року відомо про 2,4 мільйона українців, які виїхали за кордон і повернулися. Приблизно така ж кількість наших громадян виїхала та не приїхала назад, тобто орієнтовно 50% біженців уже вдома.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на звіт Міжнародної організації з міграції розповідає, що спонукає українців повертатися додому попри бойові дії.
54% респондентів приїжджали до України на період менше ніж 30 днів, тоді як 21% опитаних зазначили, що мають намір залишитися в Україні.
Найпоширенішою причиною повернення назавжди й для чоловіків, і для жінок є возз'єднання з сім'єю - 37% та 49% відповідно.
На другому місці стоїть туга за рідною країною та домом. Так відповіли 18% жінок і 16% чоловіків.
Серед інших причин можна зустріти такі:
- щоб розпочати чи продовжити навчання (для себе чи дитини) - 5% опитаних
- робота у важливих службах - 4%
- допомагати сім'ї та друзям - 3%
- перевірити свою нерухомість - 3%
- відвідати лікаря - 2%
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Разом із тим українці, які повертаються додому на короткий термін, мають на це інші причини. Знову найпопулярніша причина - це рідні та близькі люди. Такий варіант обрали 32% жінок і 40% чоловіків.
А далі статистика така:
- отримати чи поновити документи - 16% опитаних
- перевірити нерухомість - 14%
- відвідати лікаря - 12%
- допомогти сім'ї чи друзям - 8%
- сум за рідною країною - 5%
- забрати свої речі - 4%
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Що потрібно українцям для повернення додому
22% респондентів повідомили, що потребуватимуть фінансової підтримки після повернення в Україну. Інші згадані потреби включають:
- підтримку медичних послуг - 9%
- особисту безпеку - 8%
- житло на тривалий термін - 6%
- працевлаштування - 4%
Лише 3% респондентів вказали, що потребують підтримки їжею чи ліками. 35% опитаних повідомили, що не мають будь-якої нагальної потреби.
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