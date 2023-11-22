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Українські біженці повертаються додому: що змушує їх це робити попри війну

Україна, Середа 22 листопада 2023 09:16
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Українські біженці повертаються додому: що змушує їх це робити попри війну Чому українські біженці повертаються додому (фото: Getty Images)
Автор: Юлія Гаюк

Станом на серпень 2023 року відомо про 2,4 мільйона українців, які виїхали за кордон і повернулися. Приблизно така ж кількість наших громадян виїхала та не приїхала назад, тобто орієнтовно 50% біженців уже вдома.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на звіт Міжнародної організації з міграції розповідає, що спонукає українців повертатися додому попри бойові дії.

54% респондентів приїжджали до України на період менше ніж 30 днів, тоді як 21% опитаних зазначили, що мають намір залишитися в Україні.

Найпоширенішою причиною повернення назавжди й для чоловіків, і для жінок є возз'єднання з сім'єю - 37% та 49% відповідно.

На другому місці стоїть туга за рідною країною та домом. Так відповіли 18% жінок і 16% чоловіків.

Серед інших причин можна зустріти такі:

  • щоб розпочати чи продовжити навчання (для себе чи дитини) - 5% опитаних
  • робота у важливих службах - 4%
  • допомагати сім'ї та друзям - 3%
  • перевірити свою нерухомість - 3%
  • відвідати лікаря - 2%

Українські біженці повертаються додому: що змушує їх це робити попри війну

Скриншот

Разом із тим українці, які повертаються додому на короткий термін, мають на це інші причини. Знову найпопулярніша причина - це рідні та близькі люди. Такий варіант обрали 32% жінок і 40% чоловіків.

А далі статистика така:

  • отримати чи поновити документи - 16% опитаних
  • перевірити нерухомість - 14%
  • відвідати лікаря - 12%
  • допомогти сім'ї чи друзям - 8%
  • сум за рідною країною - 5%
  • забрати свої речі - 4%

Українські біженці повертаються додому: що змушує їх це робити попри війну

Скриншот

Що потрібно українцям для повернення додому

22% респондентів повідомили, що потребуватимуть фінансової підтримки після повернення в Україну. Інші згадані потреби включають:

  • підтримку медичних послуг - 9%
  • особисту безпеку - 8%
  • житло на тривалий термін - 6%
  • працевлаштування - 4%

Лише 3% респондентів вказали, що потребують підтримки їжею чи ліками. 35% опитаних повідомили, що не мають будь-якої нагальної потреби.

Раніше ми розповідали, як українці оцінюють пристосованість міст для людей з інвалідністю.

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