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Українські артисти потрапили у лікарню під час благодійного туру закордоном: що відомо

Юлік і ЗАЛІСКО потрапили до лікарні (фото: facebook.com/julik.project)
Автор: Анна Шиканова

Українські співаки Юлік (Назарій Гук) і ЗАЛІСКО (Андрій Заліско) відправилися у благодійний тур по містах Іспанії. Проте нещодавно стався неприємний випадок, який ледь не поставив хрест на найближчих концертах артистів, під час яких вони збирають гроші на ЗСУ, зокрема - для Краматорського прикордонного загону.

Річ у тім, що співаки опинилися у лікарні. Більше подробиць, чому так сталося, розповів у своєму Facebook сам Юлік.

Юлік і ЗАЛІСКО (фото: facebook.com/julik.project)

За його словами, під час туру музиканти підхопили ринофарингіт - інфекційне захворювання носопролига. І це сталося якраз напередодні надважливого концерту.

“Треба ж, щоб так угораздило. ЗАЛІСКО не може без того, щоб у турі не застудитись і не підчепити вірус. В результаті - хворі всі. А вже в четвер концерт…” - написав Юлік.

На щастя, вони змогли отримати медичну допомогу в Іспанії. Щоправда, оскільки співаки не змогли знайти отоларинголога, на допомогу прийшов місцевий стоматолог, який оглянув їх і поставив діагноз.

Юлік висловив вдячність фахівцю та зазначив, що лікування було надано безкоштовно.

Юлік потрапив до лікарні під час благодійного туру (фото: facebook.com/julik.project)

Андрію Заліску був призначений курс антибіотиків, а сам артист запевнив: наступні концерти відбудуться за планом.

Свою хворобу він пояснив тим, що "дались взнаки переїзди-перельоти, кондиціонери, протяги, переживання, новини".

Юлік і ЗАЛІСКО подякували лікарям (фото: facebook.com/julik.project)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Одесі ТЦК забрало музикантів, які приїхали з благодійним концертом.

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