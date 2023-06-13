Українські артисти потрапили у лікарню під час благодійного туру закордоном: що відомо

Юлік і ЗАЛІСКО (фото: facebook.com/julik.project)

За його словами, під час туру музиканти підхопили ринофарингіт - інфекційне захворювання носопролига. І це сталося якраз напередодні надважливого концерту.

“Треба ж, щоб так угораздило. ЗАЛІСКО не може без того, щоб у турі не застудитись і не підчепити вірус. В результаті - хворі всі. А вже в четвер концерт…” - написав Юлік.

На щастя, вони змогли отримати медичну допомогу в Іспанії. Щоправда, оскільки співаки не змогли знайти отоларинголога, на допомогу прийшов місцевий стоматолог, який оглянув їх і поставив діагноз.

Юлік висловив вдячність фахівцю та зазначив, що лікування було надано безкоштовно.

Юлік потрапив до лікарні під час благодійного туру (фото: facebook.com/julik.project)

Андрію Заліску був призначений курс антибіотиків, а сам артист запевнив: наступні концерти відбудуться за планом.

Свою хворобу він пояснив тим, що "дались взнаки переїзди-перельоти, кондиціонери, протяги, переживання, новини".

Юлік і ЗАЛІСКО подякували лікарям (фото: facebook.com/julik.project)