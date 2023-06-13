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Украинские артисты попали в больницу во время благотворительного тура за границей: что известно

Юлик и ЗАЛИСКО попали в больницу (фото: facebook.com/julik.project)
Автор: Анна Шиканова

Украинские певцы Юлик (Назарий Гук) и Залиско (Андрей Залиско) отправились в благотворительный тур по городам Испании. Однако недавно произошел неприятный случай, едва не поставивший крест на ближайших концертах артистов, во время которых они собирают деньги на ВСУ, в частности - для Краматорского пограничного отряда.

Дело в том, что певцы оказались в больнице. Больше подробностей, почему это произошло, рассказал в своем Facebook сам Юлик.

Юлик и ЗАЛИСКО (фото: facebook.com/julik.project)

По его словам, во время тура музыканты подхватили ринофарингит – инфекционное заболевание носоглотки. И это произошло как раз накануне сверхважного концерта.

"Нужно, чтобы так угораздило. ЗАЛИСКО не может без того, чтобы в туре не простудиться и не подцепить вирус. В результате – больны все. А уже в четверг концерт…" – написал Юлик.

К счастью, они смогли получить медицинскую помощь в Испании. Правда, поскольку певцы не смогли найти отоларинголога, на помощь пришел местный стоматолог, который осмотрел их и поставил диагноз.

Юлик выразил благодарность специалисту и отметил, что лечение было предоставлено бесплатно.

Юлик попал в больницу во время благотворительного тура (фото: facebook.com/julik.project)

Андрею Залиско был назначен курс антибиотиков, а сам артист заверил: следующие концерты пройдут по плану.

Свою болезнь он объяснил тем, что "сказались переезды-перелеты, кондиционеры, сквозняки, переживания, новости"

Юлик и ЗАЛИСКО поблагодарили врачей (фото: facebook.com/julik.project)

Напомним, ранее мы писали о том, что в Одессе ТЦК забрало приехавших с благотворительным концертом музыкантов.

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