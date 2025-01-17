Українське слово, що збиває росіян з пантелику: ви могли його не знати

Стодола - слово, що міцно вкоренилося в українській культурі та побуті. Для багатьох воно асоціюється з традиційними сільськими пейзажами, але його справжнє значення та історія часто залишаються недооціненими.

Що таке стодола

"Стодола" - це українське слово, яке означає сарай, комору або споруду для зберігання сина, зерна чи інших сільськогосподарських продуктів. Ця споруда є характерною для українських сільських господарств.

У багатьох українських селах стодола мала декілька елементів двору. В них не могли лише зберегти врожай, а й тримати сільськогосподарський інвентар.

Слово походить із праслов'янської мови, і має свої аналоги в інших слов'янських мовах, як-от польське "stodola", яке також означає комору чи амбар.

Чому це слово незвичне для росіян

У російській мові немає прямого відповідника слову "стодола", тому значення цього слова вони не дуже розуміють. У російській мові існує слово "овин", яке не передає суть.

Крім того, українська мова має багато слів, які зберегли архієписну суть і не були запозичені з російської, як це відбувається у зворотному напрямку.

Саме тому таке слово, як "стодола", звучать для російськомовних людей як щось екзотичне.

Слово "клуня" часто використовують як синонім до стодоли, особливо в розмовному стилі та літературних текстах.

Приклади згадок стодоли в літературі:

"Виспавшись у сіні на горищі стодоли, вони пішли, ледь розвиднілося, холодним, хоч і сонячним світанком."

"Подивіться на круків: вони не сіють, не жнуть, не мають ані стодоли, ані комори, але Бог їх годує."

"Він казав, що розуміється на комфорті, і в стодолі почав облаштовувати їхній постій."

Цікаві факти про слово "стодола"