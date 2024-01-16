Українська TikTok-зірка поділилась радісною звісткою про вагітність (фото)

Українська блогерка та учасниця 11-го сезону шоу "МастерШеф" Даша Євтух, яка регулярно записує свої знамениті "розпаковки" і радує фанатів розважальним контентом, приголомшила фанів новиною про вагітність.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram TikTok-зірки.
Так, інфлюенсерка поділилася світлиною, зробленою у теплу пору року.
На ній вона зображена у білій сукні, тримаючись за руку зі своїм чоловіком, Олександром Глазовим.
Даша Євтух з чоловіком (фото: instagram.com/dashaevtukh__official)
"Чекаємо на поповнення", - коротко підписала знімок Євтух.
Юзери зраділи радісній новині та одразу привітали майбутню матусю. А деякі зазначили, що вже давно помітили округлий животик у Даші і все зрозуміли.
Дівчина родом з Полтавщини. Стала вона відомою завдяки своїм відео з села.
Багато хто бачив її ролики про розпаковку із сільського магазину або прогулянку з кобилою.
Обранець дівчини - полтавський бізнесмен та депутат райради Олександр Глазов.
Закохані відгуляли гучне весілля минулого року у Полтаві напередодні Дня Незалежності - 23 серпня.
Даша Євтух з чоловіком (фото: instagram.com/dashaevtukh__official)
Нещодавно українська акторка зі штучними грудьми сказала, чи має проблеми з ГВ після народження дитини.