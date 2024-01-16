Українська TikTok-зірка поділилась радісною звісткою про вагітність (фото)

Блогерка чекає на первістка

Так, інфлюенсерка поділилася світлиною, зробленою у теплу пору року.

На ній вона зображена у білій сукні, тримаючись за руку зі своїм чоловіком, Олександром Глазовим.

Даша Євтух з чоловіком (фото: instagram.com/dashaevtukh__official)

"Чекаємо на поповнення", - коротко підписала знімок Євтух.

Реакція прихильників

Юзери зраділи радісній новині та одразу привітали майбутню матусю. А деякі зазначили, що вже давно помітили округлий животик у Даші і все зрозуміли.

Це вже давно було зрозуміло

Ото буде Разпакоооука, вітаєм

Я помітила ще місяць назад

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Чудова новина! Хай все буде добре! Щастя!

Юхууууу! Гарних людей в Україні повинно бути багато

Що відомо про Дашу Євтух

Дівчина родом з Полтавщини. Стала вона відомою завдяки своїм відео з села.

Багато хто бачив її ролики про розпаковку із сільського магазину або прогулянку з кобилою.

Обранець дівчини - полтавський бізнесмен та депутат райради Олександр Глазов.

Закохані відгуляли гучне весілля минулого року у Полтаві напередодні Дня Незалежності - 23 серпня.

Даша Євтух з чоловіком (фото: instagram.com/dashaevtukh__official)