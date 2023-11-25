Українська співачка вперше прокоментувала виступ на весіллі учасника "пʼяних" вечірок

TAYANNA про виступ на скандальному весіллі блогера

Виконавиця зізналася: хейт, який вилився на неї після виступу, її ніяк не зачіпає, адже він був, є і буде.

TAYANNA (фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak)

Також знаменитість зазначила, що не завжди знає, до кого їде на свято.

"На хейт не звертаю увагу. Він був, є і буде завжди. Людям потрібно зрозуміти одну річ, що артист - він не є Шерлоком Холмсом. І коли артист їде виступати, то він іноді не знає навіть, куди він їде", - сказала TAYANNA.

"Розкішне" весілля Олега Захарова

У січні цього року блогер Олег Захаров втрапив у гучний скандал з "п'яними" вечірками у Києві.

Тоді з'ясувалося, що він разом з іншими хлопцями влаштовували паті, на яких дівчат накачували алкоголем чи наркотиками, а потім знущалися з них і ґвалтували. До того ж знімали це на відео й викладали у мережу.

Фігуранти справи про "пʼяні" вечірки (фото: facebook.com/andrii.lokhmatov)

Згодом Національна поліція провела обшуки в організаторів цих вечірок і завела кримінальну справу проти них.

Проте Олегу та кільком іншим фігурантам вдалося звільнитися з-під варти завдяки заставі у розмірі 402 тисяч гривень.

Олег Захаров (фото: facebook.com/andrii.lokhmatov)

Весілля блогера пройшло у розкішному заміському комплексі Edem Resort Medical & Spa, де він зібрав чимало своїх блогерських друзів.

Ведучий свята, Юрій Ткач, зазначив, що не мав уявлення про "скандальне минуле" молодика.

Тож артист визнав цю ситуацію ганебною та оголосив про те, що гонорар за весілля буде спрямовано на підтримку потреб військових та інші благодійні цілі.

Олег Захаров з Юрієм Ткачем (фото: facebook.com/andrii.lokhmatov)