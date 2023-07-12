Українська співачка у Вільнюсі матюкає Зеленського й НАТО, які не дають їй спати (відео)

Українська співачка і діджейка Діана Богданова погано спить у Вільнюсі через Володимира Зеленського і НАТО. Жінка незадоволена ажіотажем навколо саміту, і в неї з'явилися зморшки через всі ці події.

Про це зірка, яка виступає під сценічним ім'ям DIANNA KHU, розповіла в Instagram-сторіз.

Діану Кху "замучило" НАТО

Співачка каже, що дуже втомилася через НАТО.

"Цей йоб**ий саміт н***я не допоможе. Стільки бабок влили в цю війну, стільки людей загинуло через те, що дов****би не можуть поділити території, владу та бабки", - розповідає вона.

Бідолаха каже, що вже п'ять днів над її будинком літають вертольоти, і вона боїться, що скоро й до неї у Вільнюс прилетить ракета.

"Чого я така зла зранку, і в мене навіть зморшки з'явилися, хоча я ботоксом заколюю. Бо п'ять днів над нашим домом ці вертольоти йоб*ні", - обурюється співачка.

Дивіться на відео обурення "київської" співачки

Хто така Діана Богданова

Вона називає себе співачкою і діджейкою. Жінка колись вчилась на педагога і отримувала професію бухгалтера. Та й виглядала трохи інакше.

Ось так вона виступала 2017-го року на X-Факторі, де її розкритикували за вульгарщину:

Зараз Діана суттєво переробила себе і на оброблених фото з Instagram виглядає трохи інакше, ніж в сторіз...

Фото: instagram.com/diannakhu