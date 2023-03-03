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Украинская певица стала жертвой насилия на улице среди белого дня

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Пятница 03 марта 2023 15:20
Украинская певица стала жертвой насилия на улице среди белого дня YAGODA (фото: пресс-служба MONOTON Music Label)
Автор: Styler

Украинская певица YAGODA (Лилия Верес) стала жертвой насилия посреди белого дня прямо на улице. Неприятный инцидент произошел с ней в центре Львова.

Об этом Лилия впервые рассказала в комментарии Styler.

По словам артистки, ситуация "была очень неожиданной и неприятной".

"Иногда перед выходом на улицу я думаю: "Так, надо снять каблуки, нужна длинная юбка" и так далее... Потому что у меня есть опыт, когда задула баллончиком какого-то козла, который решил меня шлепнуть по бедрам среди бела дня в людном месте. А это не ок, не ок! Потому что все начинается с малого. Потому что мои границы важны, и я думаю, что после этого случая он хорошо подумает, протягивать ли руки к прохожей девушке", - говорит певица.

Украинская певица стала жертвой насилия на улице среди белого дня

YAGODA (фото: пресс-служба MONOTON Music Label)

YAGODA отмечает: "каждое действие должно иметь последствие". И певица очень верит, что так будет.

"Жертва не виновата никогда, виноват только обидчик. И это важно, об этом нужно кричать! Чтобы наши дети жили в другом обществе, где "нет" означает "нет"! Где у меня есть роскошь просто быть собой и не думать, не привлечет ли внимание какого-нибудь … моя юбка", - добавляет Лилия.

Сейчас эту историю артистка из Новояворовска рассказывает, "чтобы показать девушкам, женщинам, что в таких случаях молчать нельзя", потому что "есть соответствующие органы, куда нужно обращаться, чтобы таких негодяев на улицах было меньше".

Украинская певица стала жертвой насилия на улице среди белого дня

YAGODA (фото: пресс-служба MONOTON Music Label)

К слову, это не первый подобный случай насилия по отношению к Лилии.

До этого певица сталкивалась с подобным - во время одного из музыкальных кастингов. Там ее заставляли раздеваться. Однако девушка не согласилась и просто сбежала с отбора. Этот случай, произошедший, судя по всему, в 2012 году на проекте "Хочу в "ВИА Гру", Лилия запомнила надолго и в подобных кастингах перестала участвовать.

Украинская певица стала жертвой насилия на улице среди белого дня

YAGODA (фото: пресс-служба MONOTON Music Label)

Как живет певица сейчас

Во время полномасштабной войны артистка успела родить ребенка, но ни на миг не покидала творческую карьеру. Поддерживает финансово военных ВСУ и активно участвует в благотворительных мероприятиях.

А 3 марта YAGODA показала клип на песню "Пообіцяй".

"Это трек о том обещании, которое мы все так хотим услышать. Обещание о том, что "все это" закончится и мы вернемся к такой привычной, но как оказалось роскошной жизни. Это обещание, которое девушка берет у своего парня, потому что знает, что он никогда не подводил ее. Поэтому именно из его уст оно звучит особенно обнадеживающе. Эта песня для меня чем-то похожа на мантру, когда ты повторяешь много раз те же слова с верой, что они исполнятся", - комментирует исполнительница.

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