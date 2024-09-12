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Українська співачка розсекретила суму, яку їй пропонували за виступ у РФ

Співачка СолоХа (фото: instagram.com/soloha_official)
Автор: Катерина Собкова

Українська співачка та зірка Playboy СолоХа, яка жорстко висловилася на адресу alyona alyona та солістки гурту KAZKA, розповіла про гонорари, які їй пропонували за виступи в РФ.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на інтерв'ю артистки для OBOZ.LIFE.

Спочатку вона зазначила, що вона не їздила до Росії після 2014 року (до цього, щоправда, співачка була у цій країні) і жодних пропозицій не отримувала. А через кілька секунд все ж таки згадала про корпоративи.

"Ні, у мене були пропозиції поїхати - а-ля корпоратив", - розповіла СолоХа.

Але її відповідь була: "Категорично ні!".

Потім журналіст спитав, які суми гонорарів там пропонували - на скільки більше, ніж в Україні.

"Там так, там інші гроші. Це правда. І якщо на той час я працювала за 3-4 тисячі доларів, то там це могло бути 8-10 тисяч", - розповіла артистка.

 

Хто така СолоХа

Справжнє ім'я співачки - Тереза Балашова, вона також виступала під творчим псевдонімом Тереза Франк.

У 2006 році здобула перемогу на фестивалі "Весняна хвиля". В 2010 році стала лауреатом премії "Кришталевий мікрофон".

2011 року активно співпрацювала з телеканалом "ОTV", вела на ньому популярне шоу "Модна правда". Крім того, була автором окремої постійної рубрики "Зоряні батьки в гостях у Терези Франк" у журналі "Мама-інфо".

Свій творчий сценічний образ співачка змінила наприкінці 2015 року, перетворившись із Терези Франк на СолоХу на вимогу свого продюсера Володимира Бебешка.

Співачка встигла записати понад 20 композицій, а також зняти декілька кліпів, найяскравіші з яких на пісні "Стьопа", "Булочка", "Мамо, я дурна" та "Бліднесенька".

Співачка виховує двох дочок: Аріану та Євлалію.

Співачка СолоХа (фото: instagram.com/soloha_official)

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