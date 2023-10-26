Українська співачка-зірка європейського ТБ-шоу повідала про складні етапи життя

NANAVA відома тим, що змогла підкорила сцену "Голосу Румунії 2022" та розвернути до себе суддівські крісла завдяки пісні "1944", яку виконує Джамала. А зараз дівчина випустила свій перший сингл.

Про те, який шлях пройшла співачка задля того, щоб випустити свою першу пісню та про що вона, розповідає РБК-Україна (проект Styler) завдяки коментарям команди NANAVA.

NANAVA презентувала пісню "Ми на Ви"

"Ми на Ви" - це пісня-нерв, жіноча історія про кохання на відстані. Співачка вклала у цей трек власний досвід. Адже вона має відносини на відстані. Дівчина розповідає про довгу розлуку й переживання складних етапів.

Та основним меседжем є те, що "кохання подолає відстані та дистанції", для того, щоб закохані були разом.

NANAVA презентувала перший кліп (фото: instagram.com/nanaaava)

NANAVA вирішила зняти ще й кліп на пісню, аби передати всі емоції та почуття. У своєму кліпі дівчина показує, як виглядають жіночі слабкості та тривоги.

Цим треком співачка відкриє свій сольний міні альбом, до якого увійдуть 5 пісень. Презентація "Ми на Ви" проходитиме у відомому шоу.

Варто зауважити, що артистка складно пережила вимушений переїзд з Харкова до Бухаресту, коли їй довелось вивозити своїх молодших сестер та маму з під обстрілів, а потім прощатися з коханим на пероні вокзалу.

Історія успіху NANAVA

Як би важко дівчина не відпускала своє життя у Харкові, Бухарест дав їй нові можливості для розвитку, адже у "Голосі Румунії" вона потрапила до команди відомої співачки Irina Rimes.

"Завдяки "Голосу Румунії", я сьогодні можу здійснити мрію розпочавши свою сольну кар’єру. Саме на "Голосі" мій тренер Ірина Рімес порадила звернутися до її українських друзів - продюсера Володимира Foley та авторки Інги, котрі співпрацювали з нею ще у 21-му році", - розповіла співачка.

Також співачка додала, що на той момент Інга проходила реабілітацію та зупинилася у Ірини і з радістю підтримала її на шоу "Голос".

А по закінченню шоу NANAVA поспішала до Києва на студію для того, щоб вже особисто познайомитись з Вовою та створити першу пісню.