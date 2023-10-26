Украинская певица-звезда европейского ТВ-шоу рассказала о сложных этапах жизни

NANAVA известна тем, что смогла покорить сцену "Голоса Румынии 2022" и развернуть к себе судейские кресла благодаря песне "1944", которую исполняет Джамала. А сейчас она выпустила свой первый сингл.

О том, какой путь прошла певица, чтобы выпустить свою первую песню и о чем она, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) благодаря комментариям команды NANAVA.

NANAVA презентовала песню "Мы на Вы"

"Мы на Вы" - это песня-нерв, женская история о любви на расстоянии. Певица вложила в этот трек свой опыт. Ведь она находится в отношениях на расстоянии. Девушка рассказывает о долгой разлуке и переживании сложных этапов.

Но основным месседжем является то, что "любовь преодолеет расстояния и дистанции", чтобы влюбленные были вместе.

NANAVA представила первый клип (фото: instagram.com/nanaaava)

NANAVA решила снять клип на песню, чтобы передать все эмоции и чувства. В клипе девушка показывает, как выглядят женские слабости и тревоги.

Этим треком певица откроет свой сольный мини альбом, в который войдут 5 песен. Презентация "Мы на Вы" пройдет в известном шоу.

Стоит отметить, что артистка пережила вынужденный переезд из Харькова в Бухарест, когда ей пришлось вывозить своих младших сестер и маму из-под обстрелов, а затем прощаться с любимым на перроне вокзала.

История успеха NANAVA

Как бы тяжело девушка ни отпускала свою жизнь в Харькове, Бухарест дал ей новые возможности для развития, ведь в "Голосе Румынии" она попала в команду известной певицы Irina Rimes.

"Благодаря "Голосу Румынии", я сегодня могу осуществить мечту начав свою сольную карьеру. Именно на "Голосе" мой тренер Ирина Римес посоветовала обратиться к ее украинским друзьям - продюсеру Владимиру Foley и к Инге, которые сотрудничали с ней еще в 21-м году", - рассказала певица.

Также певица добавила, что на тот момент Инга проходила реабилитацию и остановилась у Ирины и с радостью поддержала ее на шоу "Голос".

А после окончания шоу NANAVA спешила в Киев на студию для того, чтобы уже лично познакомиться с Вовой и создать первую песню.