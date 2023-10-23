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Продюсерка звинуватила відомого співака у порушенні авторських прав: "Я дозволу не давала"

Понеділок 23 жовтня 2023 16:30
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Продюсерка звинуватила відомого співака у порушенні авторських прав: "Я дозволу не давала" Олена Мозгова і SHUMEI (фото: колаж Styler)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська продюсерка Олена Мозгова заявила, що не давала дозвіл співаку SHUMEI виконувати на своєму концерті хіт її батька Миколи Мозгового - "Минає день, минає ніч".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку продюсерки.

Подробиці скандалу

Як відомо, права на відому пісню легендарного композитора належать його донці. У своїх соцмережах вона заявила, що її ніхто не запитував, чи можна виконувати цей хіт на своїх виступах.

"Прислали відео, запитують, чи давала я права на виконання…По-перше, ні, не давала. Не знаю, хто це, але молодому поколінню видно не казали, що кожна пісня має авторські права і для публічного виконання їх потрібно отримати…", - написала продюсерка.

Не оцінила Олена Мозгова і виконання молодим артистом хіта "Минає день, минає ніч".

"Ніколи не розуміла, навіщо співати те, що недосяжно для твоїх вокальних можливостей. Як то кажуть "не по Хуану сомбреро", - написала вона.

Продюсерка звинуватила відомого співака у порушенні авторських прав: &quot;Я дозволу не давала&quot;

SHUMEI (фото: instagram.com/shumei.music)

До слова, сам Shumei поки не відреагував на коментар продюсерки.

Раніше ми розповідали, що Ріанна планує повернутися на велику сцену та вже анонсувала масштабні концерти.

Також ми писали, що акаунти співаків-путіністів у Spotify зламали.

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