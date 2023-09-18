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Українська співачка в Москві ниє на складне життя: "Немає квартири, машини, няні та школи"

Анна Сєдокова в фільмі "Вагітний" (кадр з картини)
Автор: Іванна Пашкевич

Співачка, екс-учасниця гурту "ВІА Гри" Анна Сєдокова, яка народилася та виросла у Києві, повідомила про повернення зі США до РФ. Разом з тим артистка-зрадниця поскаржилася на важкі умови життя в Москві.

Красномовним фото співачка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Де зараз знаходиться Сєдокова

Днями артистка, яка замовчує напад РФ на Україну, опублікувала у сторіз світлину, на якій вона разом із сином лежить на підлозі.

Судячи зі світлини, співачка-зрадниця заселилася в готель Москви.

За її словами, в Росії на неї з сином чекає нове життя. І воно не буде легким.

"У нас поки що немає квартири, машини, няні та школи. Але є ми. Отже, все знайдемо", - написала зірка.

Вона також додала, що в неї є професія та "прекрасні мізки", тому не сумнівається, що зможе подолати ці життєві труднощі.

Анна Сєдокова з сином (фото: instagram.com/annasedokova)

Фолловери Сєдокової припустили, що вона розійшлася зі своїм чоловіком, баскетболістом Янісом Тімой, з яким виконавиця декілька років жила в США.

Відомо, що заради звичного комфорту в іншій країні, їй довелося позбутися квартири в Москві, яку вона брала в іпотеку.

Анна Сєдокова з чоловіком (фото: instagram.com/janis.timma)

Як бачимо, в Америці в Анни життя не склалося, саме тому артистка вирішила повернутися до країни-агресорки, де, на думку (вже колишньої) українки, вона зможе почати нове життя.

Нещодавно ми писали, що Андрій Макаревич розніс росіян та Путіна за війну в Україні.

Також читайте, чому учасницю "Міс Україна 2023" підозрюють у співпраці з Росією.

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