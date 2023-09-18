Українська співачка в Москві ниє на складне життя: "Немає квартири, машини, няні та школи"

Співачка, екс-учасниця гурту "ВІА Гри" Анна Сєдокова, яка народилася та виросла у Києві, повідомила про повернення зі США до РФ. Разом з тим артистка-зрадниця поскаржилася на важкі умови життя в Москві.
Красномовним фото співачка поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Днями артистка, яка замовчує напад РФ на Україну, опублікувала у сторіз світлину, на якій вона разом із сином лежить на підлозі.
Судячи зі світлини, співачка-зрадниця заселилася в готель Москви.
За її словами, в Росії на неї з сином чекає нове життя. І воно не буде легким.
"У нас поки що немає квартири, машини, няні та школи. Але є ми. Отже, все знайдемо", - написала зірка.
Вона також додала, що в неї є професія та "прекрасні мізки", тому не сумнівається, що зможе подолати ці життєві труднощі.
Анна Сєдокова з сином (фото: instagram.com/annasedokova)
Фолловери Сєдокової припустили, що вона розійшлася зі своїм чоловіком, баскетболістом Янісом Тімой, з яким виконавиця декілька років жила в США.
Відомо, що заради звичного комфорту в іншій країні, їй довелося позбутися квартири в Москві, яку вона брала в іпотеку.
Анна Сєдокова з чоловіком (фото: instagram.com/janis.timma)
Як бачимо, в Америці в Анни життя не склалося, саме тому артистка вирішила повернутися до країни-агресорки, де, на думку (вже колишньої) українки, вона зможе почати нове життя.
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